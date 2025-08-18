La Malaisie investit dans les centres de données pour stimuler ses exportations

Malgré la hausse des importations, les investissements dans les centres de données devraient stimuler la croissance des exportations malaisiennes au second semestre 2025.

Lors d'une conférence de presse sur les performances économiques du pays au deuxième trimestre de cette année, le gouverneur de la Banque centrale de Malaisie (BNM), Datuk Seri Abdul Rasheed Ghaffour, a attribué la hausse des importations principalement à la construction et à la modernisation des centres de données.

La Malaisie dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et de machines adéquates pour répondre à la demande de production, ce qui lui permettra d'améliorer son efficacité, ses opérations commerciales et de stimuler rapidement ses exportations.

Plusieurs centres de données ont commencé à servir des clients étrangers. Bien que les résultats à l'exportation restent modestes, les investisseurs anticipent une contribution significative aux recettes d'exportation de la Malaisie à partir de fin 2025.

L'économie malaisienne a enregistré une croissance de 4,4% en glissement annuel au deuxième trimestre, soit une croissance identique à celle du trimestre précédent, mais légèrement inférieure aux 4,5% prévus.

Face aux incertitudes persistantes liées au commerce mondial, la BNM a révisé à la baisse ses prévisions de croissance du PIB pour l'ensemble de l'année, les ramenant à 4,0-4,8%, contre une fourchette précédente de 4,5-5,5%.

En juillet, la banque centrale de Malaisie a abaissé ses taux d'intérêt pour la première fois en cinq ans afin de faire face aux difficultés économiques. L'inflation reste modérée, les prix à la consommation n'ayant progressé que de 1,1% en glissement annuel en juin 2025, soit le plus faible niveau depuis plus de quatre ans.

Le gouverneur Datuk Seri Abdul Rasheed Ghaffour a reconnu les difficultés rencontrées par les exportations, notamment l'imposition de droits de douane américains de 19 % sur les produits malaisiens début août 2025 et des droits de douane sur les semi-conducteurs qui pourraient atteindre 100%.

Néanmoins, l'économie malaisienne recèle un potentiel inexploité important. La hausse de la demande mondiale de produits électriques et électroniques et la reprise du tourisme devraient soutenir les exportations à l'avenir.

Cependant, la Malaisie est confrontée à des défis tels qu'une forte baisse de son excédent de compte courant, qui est tombé à 16,7 milliards de MYR (3,97 milliards de dollars) au deuxième trimestre, contre 38,5 milliards de MYR (9,15 milliards de dollars) au premier trimestre. Les investissements directs étrangers ont également fortement diminué, les entrées nettes tombant à 1,6 milliard de MYR (380 millions de dollars) au deuxième trimestre, contre 15,6 milliards de MYR (3,71 milliards de dollars) au trimestre précédent.

