La Loi sur la population : un levier pour le développement durable du pays

Alors que le Vietnam franchit le cap symbolique des 100 millions d’habitants, l’adoption de la Loi sur la population par l’Assemblée nationale, le 10 décembre, marque une étape majeure.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est confronté à plusieurs tendances préoccupantes : un taux de fécondité historiquement bas, tombé à 1,91 enfant par femme en 2024, un déséquilibre persistant du ratio de naissance avec 111,4 garçons pour 100 filles, ainsi qu’un vieillissement accéléré de la population, le pays devant entrer dans la catégorie des "sociétés vieillissantes" après 2036. Face à ces enjeux, Lê Thanh Dung, directeur du Département de la population (ministère de la Santé), souligne la nécessité de maintenir le seuil de renouvellement des générations à 2,1 enfants tout en améliorant la qualité des ressources humaines.

La nouvelle loi introduit plusieurs mesures structurantes pour encourager la natalité et soutenir les familles. Elle prévoit notamment un congé maternité porté à sept mois pour le deuxième enfant, ainsi qu’un congé de dix jours pour les pères. Surtout, elle accorde une priorité d’accès au logement social aux couples ayant au moins deux enfants, une mesure clé pour réduire les contraintes économiques, notamment en milieu urbain. Sur le plan éthique, le texte interdit strictement toute sélection du sexe du fœtus, assortie de sanctions sévères, pouvant aller jusqu’à la suspension d’exercice pour les professionnels de santé fautifs.

Au-delà de la politique de natalité, la loi met l’accent sur une approche globale de la santé tout au long de la vie, incluant le dépistage prénatal et néonatal ainsi que l’adaptation des politiques publiques au vieillissement de la population.

La Loi sur la population ne vise pas seulement à résoudre les problèmes actuels ; plus important encore, elle cherche à jeter des bases solides pour la voie du développement durable du pays. La qualité de chaque génération - les nouveau-nés, les forces de travail comme les personnes âgées - continuera de jouer un rôle clé, constituant une force endogène et un moteur permettant au Vietnam d’avancer résolument au cours des prochaines décennies.

VNA/CVN