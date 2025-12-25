Polyclinique de Duc Giang : livraison de médicaments par drone

La Polyclinique de Duc Giang a officiellement lancé le 25 décembre le modèle de transport de médicaments et de matériel médical par petits aéronefs sans pilote (drones), après avoir obtenu les autorisations nécessaires pour une phase d’expérimentation. Le programme est mis en œuvre en partenariat avec la Compagnie générale de la Poste du Vietnam (Vietnam Post), qui assure l’appui technologique et opérationnel.

Photo : BTC/CVN

"Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de modernisation et de transformation numérique de l’hôpital. Elle vise à optimiser la chaîne logistique médicale, à réduire les délais d’acheminement, à renforcer la réactivité et à garantir la sécurité des soins, notamment en situation d’urgence, de catastrophe naturelle, d’épidémie ou de perturbations du trafic urbain", a fait savoir Dô Dinh Tùng, directeur de la Polyclinique de Duc Giang.

Au-delà de l’introduction d’un nouvel outil logistique, ce modèle de transport médical par drones illustre une approche concrète de la transformation numérique de la santé, plaçant la technologie au service des besoins réels de la population.

Photo : BTC/CVN

La coopération entre la Polyclinique de Duc Giang et Vietnam Post s’inscrit dans l’esprit de la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo sur l’accélération du développement scientifique et technologique, de l’innovation et de la transformation numérique nationale. Elle se rattache également à la Résolution N°72-NQ/TW du Politburo relative au renforcement de la protection, des soins et de l’amélioration de la santé de la population, avec pour boussole l’efficacité concrète et l’intérêt des patients.

Selon le modèle déployé, Vietnam Post recourt à de petits aéronefs sans pilote, conçus spécifiquement pour des essais de transport médical, et répondant aux exigences de sécurité et de conformité nécessaires à l’obtention des autorisations de vol dans un rayon d’environ 10 km.

Photo : BTC/CVN

Photo : BTC/CVN

Photo : BTC/CVN

Chaque ligne devrait assurer deux vols par jour. En cas de besoins urgents émanant des établissements de santé, et après feu vert des autorités compétentes, Vietnam Post renforcera les moyens et augmentera la fréquence des rotations afin de répondre rapidement aux demandes des structures médicales.

Conçus spécifiquement pour la logistique médicale, les aéronefs sans pilote répondent à des exigences strictes de stabilité, de précision et de sécurité en milieu urbain. Les compartiments de transport, scellés et conformes aux normes sanitaires, garantissent l’intégrité des médicaments et consommables. Les itinéraires de vol sont étroitement contrôlés, dans le respect des réglementations relatives à la sécurité aérienne et à la gestion de l’espace urbain.

L’autorisation accordée à la Polyclinique de Duc Giang pour ce déploiement pilote témoigne du dynamisme et de la capacité d’innovation du secteur de la santé de la capitale. À terme, l’établissement ambitionne de bâtir un système de santé intelligent, moderne et conforme aux standards internationaux, afin de mieux répondre aux besoins de la population.

Phuong Nga/CVN