Hanoï - Hô Chi Minh-Ville, quatrième ligne intérieure la plus fréquentée au monde

La liaison aérienne Hanoï - Hô Chi Minh-Ville se classe quatrième parmi les liaisons intérieures les plus fréquentées au monde en 2025, a fait savoir le 23 décembre la plateforme de données aéronautiques OAG.

>> La course à la croissance s’accélère sur le marché vietnamien de l’aviation

>> Aviation : des procédures d’enregistrement toujours plus rapides

>> Vietnam Airlines opère son premier vol commercial à l'aéroport de Long Thành

Photo : VNA/CVN

Le classement annuel des liaisons aériennes les plus fréquentées au monde, établi à partir des données d’OAG sur les horaires des compagnies aériennes mondiales, révèle qu’un corridor intérieur intra-asiatique arrive en tête. L’Asie domine également les liaisons transfrontalières les plus fréquentées au monde, témoignant de la forte demande dans la région.

Les dix liaisons aériennes les plus fréquentées en 2025, en termes de sièges-kilomètres, sont majoritairement des vols intérieurs Asie-Pacifique, avec neuf liaisons sur dix situées dans cette région. La seule liaison non Asie-Pacifique figurant dans le top 10 est un vol intérieur du Moyen-Orient (Djeddah-Riyad) qui a connu une croissance rapide.

Selon OAG, le marché intérieur japonais reste dynamique, avec trois des liaisons les plus fréquentées au monde situées dans le pays (dont deux figurent parmi les trois premières).

La liaison Jeju-Séoul, en République de Corée, arrive en tête du classement, avec 14.384.766 sièges programmés en 2025, soit près de 39.000 sièges par jour sur cette route de 243 milles.

La liaison Sapporo New Chitose (CTS) - Tokyo Haneda (HND) n’a progressé que de 1% sur un an, avec 12.099.499 sièges programmés, mais a quasiment retrouvé son niveau d’avant la pandémie (2019), avec une capacité inférieure de seulement 3%.

Avec 11.496.706 sièges programmés en 2025, la liaison Fukuoka (FUK) - Tokyo Haneda (HND) a enregistré une croissance de 1% par rapport à 2024 et se situe au-dessus de 1% des niveaux de 2019.

La liaison Hanoï (HAN) - Hô Chi Minh-Ville (SGN), la plus importante liaison intérieure du Vietnam, avec 11.078.775 millions de sièges programmés, a progressé de 4% sur un an et de 8% par rapport à 2019. Six compagnies aériennes desservent cette liaison en 2025, ce qui a entraîné un prix moyen de 67 dollars l’aller simple, soit une baisse de 11% sur un an.

La liaison intérieure saoudienne entre Djeddah (JED) et Riyad (RUH) est la seule du top 10 hors de la région Asie-Pacifique et celle qui connaît la plus forte croissance parmi les dix premières au niveau mondial. Son trafic a progressé de 13% sur un an et dépasse désormais de 22% son volume d’avant la pandémie en 2019.

Trois compagnies aériennes se disputent ce trajet relativement court (740 km) reliant les deux plus grandes villes du Royaume. Le prix moyen d’un billet en classe économique a augmenté de 27% sur un an pour atteindre 95 dollars l’aller simple.

VNA/CVN