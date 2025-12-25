Diocèse de Long Xuyên : 65 ans, un Noël qui rassemble

Dèsla fin d’après-midi du 24 décembre, des fidèles venus de nombreuses paroissesont convergé vers la cathédrale de Long Xuyên (quartier de Long Xuyên, provinced’An Giang, au Sud) pour partager ensemble une saison de Noël placée sous lesigne de la paix. Dans l’allégresse des communautés catholique et protestante àtravers le pays, Long Xuyên a choisi de fêter Noël avec simplicité et chaleur,en mettant l’accent sur la solidarité et le partage.

>> Noël au Vietnam, tout un programme

>> Noël au Vietnam : d'une fête importée à un événement communautaire

>> À Hô Chi Minh-Ville, Noël mêle foi, culture et unité religieuse

Au-delà d’une grande solennité du calendrier catholique, Noël revêt cette année une signification particulière. Il coïncide avec le 65e anniversaire de la création du diocèse de Long Xuyên (1960-2025), une étape qui ravive la mémoire d’un chemin de foi, de service et d’accompagnement des communautés.

Située au 9, rue Nguyễn Huệ, la cathédrale de Long Xuyên se distingue par son clocher de 55 m de haut, évoquant deux bras levés, deux mains jointes serrant la croix, comme un vœu de paix envoyé au ciel. Lieu de rassemblement spirituel des fidèles, elle est aussi l’un des symboles culturels de la province d’An Giang.

Selon Joseph Pham Huu Biên, président du Conseil pastoral de la paroisse cathédrale, la communauté compte environ 6.000 fidèles. "Noël est l’une des deux plus grandes fêtes de l’année, après Pâques. L’organisation est donc toujours préparée avec soin, dans la solennité et la justesse du sens religieux", indique-t-il. Cette année, avec la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, la paroisse a bénéficié d’un appui concret des autorités, notamment une sécurité renforcée et des conditions favorables pour la participation des fidèles aux offices. À l’approche de Noël, des responsables locaux et des organisations socioprofessionnelles sont venus saluer et féliciter la paroisse, témoignant d’un lien étroit et d’un esprit de solidarité avec les croyants.

L’esprit "simple mais profond" s’est nettement reflété dans l’organisation. Enseignante à la cathédrale, Truong Ngoc Phuong confie : "Les activités de cette année sont sobres et solennelles, créant une atmosphère chaleureuse et proche. Cette sobriété, sans rien ôter à la joie et à la paix de Noël, rend la fête plus fidèle à l’esprit du catholicisme : vivre l’amour, l’harmonie et l’aspiration au bien".

La jeunesse y trouve également un écho. Pour leur première participation ici, Vu Tiên Phat, étudiant de l’Université d’An Giang, et Trân Gia Huy, étudiant de l’Université de Dông Tháp, ont été marqués par la quiétude du lieu, où l’on vient d’abord prier et partager la joie de Noël, plutôt que de s’adonner à des démonstrations de façade. "La simplicité et la solennité nous permettent de ressentir plus clairement la portée spirituelle de Noël, tout en laissant une belle image de la vie religieuse au sein de la communauté", témoignent-ils.

Au milieu du flot paisible des fidèles, l’histoire de Lê Thi Tuyêt Nhung, originaire de Binh Duong et résidant depuis près de dix ans au Centre de protection sociale Dông Xuyên, illustre cette ferveur. Chaque Noël, elle vient à l’église pour prier : "Cet après-midi, à 17h00, je suis venue avec une amie ; nous avons attendu la messe de 20 heures et nous sommes restées jusqu’après minuit", raconte-t-elle, le regard habité par la foi.

Cette veille de Noël, une pluie fine s’est invitée, mais des groupes de fidèles ont continué d’entrer en silence dans la nef, dans l’ordre, installant une ambiance à la fois recueillie et chaleureuse. Un Noël sans éclats, mais empli de paix, fidèle à l’esprit que le diocèse de Long Xuyên souhaite transmettre en cette année du 65e anniversaire de sa fondation.

Texte et photos : Phuong Nga/CVN







