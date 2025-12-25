Nouvel An 2026

La Confédération générale du travail soutient la proposition d'un congé de 4 jours

La Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) a officiellement exprimé, dans un document publié le 24 décembre, son accord avec la proposition du ministère de l’Intérieur concernant l’aménagement du calendrier des congés pour le Nouvel An 2026.

Photo : VNA/CVN

En réponse à la consultation lancée par le ministère, l’organisation syndicale a mené une enquête en ligne auprès des travailleurs et des cadres syndicaux. Les résultats font apparaître une large adhésion au projet, avec 63% d’avis favorables sur un total de 25.154 participants. Sur cette base, la CGTV a validé le scénario suivant : pour les fonctionnaires et agents publics, le congé du Nouvel An comprendra le jour férié légal du 1er janvier 2026, auquel s’ajoutera le vendredi 2 janvier 2026. Cette journée sera compensée par une journée de travail reportée au samedi 10 janvier 2026.

Ainsi, les fonctionnaires et agents publics bénéficieront de quatre jours de repos consécutifs, du jeudi 1er janvier au dimanche 4 janvier 2026 inclus.

S’agissant des travailleurs du secteur privé, la CGTV encourage les employeurs à appliquer un calendrier de congé similaire à celui des agents publics, tout en garantissant le plein respect des droits et des régimes prévus par la législation du travail. Les accords plus favorables aux salariés sont également encouragés.

La proposition de congé du Nouvel An 2026 bénéficie ainsi d’un large consensus au sein des travailleurs et des organisations syndicales. Selon la CGTV, l’instauration d’une période de repos de quatre jours consécutifs devrait favoriser la récupération physique et mentale des salariés, tout en contribuant à la stabilité de la production et des activités économiques à l’issue des fêtes.

VNA/CVN