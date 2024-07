Le 2e dialogue d'amitié et le forum HEF 2024 organisés en septembre prochain

Selon le directeur du Service municipal des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville, Trân Phuoc Anh, le deuxième dialogue d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (Ho Chi Minh City Friendship Dialogue en anglais) 2024 organisé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, qui aura lieu du 23 au 24 septembre prochain sur le thème "Transformation industrielle : expériences et priorités dans la coopération au développement", est un événement d'envergure internationale. Il vise à promouvoir les relations entre Hô Chi Minh-Ville et les localités sœurs du monde entier, et constitue également une opportunité de présenter le pays et le peuple vietnamien à la communauté internationale. Ce sera aussi une base importante dans la mise en œuvre efficace de la "Stratégie pour améliorer le travail des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville jusqu'en 2030 et à horizon 2045” et du projet "Promouvoir les relations avec les localités clés des pays partenaires stratégiques du Vietnam pour servir l'objectif de développement rapide et durable de Hô Chi Minh-Ville sur la période 2020-2025".

"Dans un contexte où la ville a établi des relations avec 58 localités sœurs étrangères aux quatre coins du monde, l'organisation du Dialogue d'amitié de Hô Chi Minh-Ville renforce non seulement ses relations amicales avec les localités sœurs, mais constitue également l'occasion de discuter d'expériences, d'orientations et de solutions pour promouvoir la coopération, servir les objectifs de développement durable et améliorer les affaires étrangères et la coopération internationale à Hô Chi Minh-Ville", a souligné le directeur Trân Phuoc Anh.

Selon le comité d'organisation, le point culminant de la série d'activités sera la conférence des maires avec la participation des dirigeants centraux et municipaux et des représentants de 58 localités internationales telles que l'Allemagne, les États-Unis, la Thaïlande, le Cambodge, l’Australie, le Japon, la Chine, le Canada, ou encore la Finlande. Les délégués discuteront des atouts, des domaines prioritaires et des potentiels de coopération internationale des localités pour le développement durable, ainsi des initiatives de coopération possibles au niveau local pour promouvoir la transformation industrielle au service des objectifs de développement durable.

Pour l’occasion, Hô Chi Minh-Ville prévoit également la cérémonie d'inauguration du Symbole international de l'amitié de Hô Chi Minh-Ville, intitulé "Vagues d'harmonie et d'amitié" au parc du quai Bach Dang (dans le 1er arrondissement) avec la participation d'un grand nombre de délégations internationales.

En outre, en l’honneur des délégués participant au 2e dialogue d'amitié de Hô Chi Minh-Ville, une série d'activités de diplomatie publique auront lieu, telles qu’une marche dans Hô Chi Minh-Ville, une dégustation de café aux œufs, un vol de montgolfières et des excursions sur le rivière de Saigon. D’autres échanges culturels et de promotion touristique promouvront également l'image de Hô Chi Minh-Ville comme destination dynamique, créative et attractive pour les touristes et les investisseurs.

Forum HEF 2024 en septembre prochain

Sur le thème "La transformation industrielle, nouveau moteur du développement durable de Hô Chi Minh-Ville", le 5e forum économique de Hô Chi Minh-Ville (HEF) 2024 aura lieu du 24 au 27 septembre prochain. Il visera à partager des expériences et à recevoir les contributions et avis d'institutions financières, d'entreprises, de conférenciers et d'experts nationaux et internationaux réputés dans les domaines du développement socio-économique et des objectifs et programmes clés de Hô Chi Minh-Ville, pour contribuer à améliorer l'image et la réputation du Vietnam en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier.

Nguyên Ngoc Hoà, chef adjoint du comité d'organisation du HEF et président de l'Union des associations d'entreprises de Hô Chi Minh-Ville (HUBA), a déclaré qu'il mettait en œuvre la "Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030 et à horizon 2050" et poursuivait la mise en œuvre du Plan “Stratégie de développement industriel de Hô Chi Minh-Ville jusqu'en 2030 et ) horizon 2050”, la localité reconnaît que l'un des objectifs majeurs est de se concentrer sur le développement industriel en profondeur, en donnant la priorité au développement des industries de haute technologie, aux étapes de production qui apportent une forte valeur ajoutée, à l’application des technologies de pointe, à l’utilisation de nouveaux matériaux et d'énergies vertes, et au développement durable.

Le forum HEF devrait réunir cette année entre 1.200 et 1.500 représentants des ministères et branches, des institutions financières internationales vietnamiennes (BM, FMI, IFC, BAD...), du Forum économique mondial (WEF), des gestionnaires et dirigeants de localités vietnamiennes et internationales, ceux d'agences diplomatiques, ceux de consulats, ceux d'entreprises ainsi que des experts nationaux et étrangers dans les domaines de l'économie, de la technologie, de la transformation industrielle et du développement durable.

Nguyên Ngoc Hoa a ajouté que le forum HEF 2024 tournera autour de sujets tels que : la principale tendance (Megatrend) de la transformation industrielle dans le monde ; les écosystèmes de gouvernance et de politiques stimulant la transformation industrielle ; la stratégie de transformation industrielle de Hô Chi Minh-Ville dans un contexte de connectivité régionale et internationale et des nouvelles tendances technologiques ; le rôle du Centre pour la 4e révolution industrielle (C4IR) de Hô Chi Minh Ville associé à la transformation industrielle ; les priorités dans la stratégie de transformation industrielle ; le rôle des entreprises et des parties connexes dans la transformation industrielle ; le dialogue des politiques entre le Premier ministre, les dirigeants des ministères et branches centraux, ceux du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et les invités VIP et leaders des grandes sociétés nationales et internationales.

Afin de mettre en œuvre le contenu du protocole d'accord (MOU) entre le gouvernement vietnamien et le WEF pour la période 2023-2026, Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec le WEF mettra au jour le Centre pour la 4e révolution industrielle à Hô Chi Minh Ville (Centre for the Fourth Industrial Revolution - C4IR), le 25 septembre prochain. Il s'agira du deuxième centre C4IR d'Asie du Sud-Est après la Malaisie, participant au réseau mondial des centres de la quatrième révolution industrielle du Forum économique mondial (WEF), où prennent place des recherches et des propositions clés en matière de politiques, de mobilisation de ressources et de transfert de technologie dans le domaine de la transformation industrielle.

En outre, un concours au titre des “Entreprises vertes de Hô Chi Minh-Ville 2024” sera également organisé dans le cadre du forum de cette année. Le deuxième espace de présentation de produits et services de croissance verte de Hô Chi Minh-Ville en 2024 (GRECO 2024) sera ouvert de 09h00 à 22h00 pendant cinq jours du 21 au 25 septembre prochain dans la rue piétonne Nguyên Huê et la rue Lê Loi. Ce sera une occasion pour les entreprises vietnamiennes et internationales d'échanger et de discuter de la construction d'un écosystème de production vert, de l’application de la technologie numérique et de la transformation numérique, dans le but de faire de Hô Chi Minh-Ville une mégapole verte et intelligente.

