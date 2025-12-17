Le projet SwissTrade salué pour avoir ancré la politique commerciale du Vietnam dans la durabilité

Le ministère de l'Industrie et du Commerce, en coordination avec l'ambassade de Suisse au Vietnam, a dressé le bilan du projet SwissTrade, le 16 décembre à Hanoï.

Le projet SwissTrade marque une évolution majeure dans la stratégie commerciale vietnamienne, passant d'une logique d'expansion quantitative à une approche qualitative axée sur la durabilité et l'intégration aux chaînes de valeur mondiales.

Lancé dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, SwissTrade s'est imposé comme un pilier du partenariat technique entre les deux pays. Selon Bui Huy Son, directeur du Comité de gestion du projet, l'initiative a permis de structurer la Stratégie d'import-export de marchandises à l'horizon 2030, en introduisant un cadre politique fondé sur des données probantes et des normes internationales.

Elle a également institutionnalisé le dialogue public-privé et renforcé la compétitivité de centaines de PME, contribuant ainsi à l'essor des exportations nationales, qui devraient passer de 371 milliards de dollars en 2021 à environ 480 milliards en 2025, confirmant le rôle du commerce comme moteur clé de la croissance économique, de la création d’emplois et de la réduction durable de la pauvreté, a dit Bui Huy Son.

À partir de 2026, les autorités vietnamiennes espèrent la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), dans lequel la Suisse joue un rôle central, afin de créer un environnement plus favorable aux échanges commerciaux et aux investissements, a ajouté Bui Huy Son.

Aldo De Luca, chargé d'affaires de l'ambassade de Suisse, a souligné que le projet a considérablement accru la résilience des entreprises vietnamiennes face aux fluctuations du commerce mondial, en favorisant une planification politique transparente et inclusive.

Le volet opérationnel, piloté par l'Agence de promotion du commerce (Vietrade), a mis l'accent sur l'innovation. Hoang Minh Chiên, directeur adjoint de Vietrade, a indiqué que le Programme de soutien à l'innovation et à la compétitivité a financé 11 initiatives phares sélectionnées parmi 91 propositions, ciblant la transformation numérique et la promotion du commerce vert. Ces actions ont permis aux PME, notamment celles dirigées par des femmes et situées en zones rurales, d'accéder plus facilement aux marchés internationaux.

Malgré ces succès, Trân Thanh Hai, directeur adjoint de l'Agence du commerce extérieur, a rappelé la performance remarquable du Vietnam, avec une croissance moyenne annuelle des exportations de 12 à 15% ces dernières années, plaçant le pays parmi les 20 premières économies exportatrices mondiales.

Toutefois, il a souligné les défis persistants liés au ralentissement de l’économie mondiale, à la montée du protectionnisme et aux exigences accrues en matière de durabilité et de traçabilité. Dans ce contexte, la Stratégie nationale d’import-export à l’horizon 2030, élaborée avec l’appui de SwissTrade, constitue un outil structurant pour renforcer la résilience et la compétitivité du commerce extérieur vietnamien.

Les parties ont exprimé leur souhait de poursuivre et d’élargir cette coopération, afin d’accompagner le développement durable du commerce et de l’économie du Vietnam dans les années à venir.

