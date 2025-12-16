Forum économique du Vietnam 2025

Le Premier ministre réaffirme l’objectif d’une croissance rapide et durable

Dans l’après-midi du 16 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à la séance plénière de haut niveau du Forum économique du Vietnam 2025, perspectives 2026, placé sous le thème "Une économie vietnamienne à croissance rapide et durable, engagée dans la transition verte à l’ère numérique".

Photo : VNA/CVN

Le forum a été organisé par le gouvernement, en coordination avec la Commission centrale des politiques et stratégies, en présentiel au siège du gouvernement à Hanoï, et en ligne avec les 34 villes et provinces.

Y ont assisté des dirigeants de ministères, de secteurs et d’organismes ; des responsables d’instituts de recherche ; des scientifiques, des représentants d’ambassades et d’organisations internationales au Vietnam, ainsi que des représentants d’entreprises vietnamiennes et étrangères.

Avant la séance plénière de haut niveau, le forum a tenu, dans la matinée, deux sessions thématiques : l’une consacrée à la finance et à la banque, sur le thème "Mobiliser et utiliser efficacement les ressources financières au service de la croissance économique pour la période 2026-2030" ; l’autre dédiée à l’économie circulaire, intitulée "Promouvoir la transition verte et le développement de l’économie circulaire pour concrétiser une croissance élevée et durable".

Intervenant lors de la séance plénière sur la situation de l’économie mondiale et vietnamienne en 2025, ainsi que sur les perspectives et recommandations politiques pour la période 2026-2030, Mme Mariam Sherman, directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam, a recommandé au pays de continuer à renforcer vigoureusement le secteur privé, de placer l’humain et la technologie au cœur du développement, de promouvoir des infrastructures durables et une croissance verte, d’assurer une répartition équitable des fruits de la croissance et de moderniser les institutions.

Photo : VNA/CVN

Revenant sur les réalisations des 40 années de Renouveau (Đôi moi), Mme Mariam Sherman a estimé que l’objectif fixé par le Vietnam pour 2045 était ambitieux. Pour le concrétiser, le pays doit définir des objectifs et une feuille de route clairs, maintenir la cohérence des réformes, lever les obstacles avec détermination et faire preuve de courage face aux défis et aux difficultés.

Dans son intervention sur la mobilisation des ressources financières au service d’une croissance élevée et d’un développement durable pour la période 2026-2030, Tim Evans, directeur général de la banque HSBC au Vietnam, a souligné que le pays a maintenu ces dernières années un rythme de croissance élevé. Le Vietnam figure également parmi les pays pionniers dans la lutte contre ce phénomène.

Selon lui, pour assurer un développement rapide et durable orienté vers une économie verte, le Vietnam doit renforcer la transparence et les capacités de gouvernance, appliquer les bonnes pratiques internationales, et accélérer l’adoption des technologies numériques et de l’intelligence artificielle afin de créer davantage de valeur ajoutée pour ses produits et services.

En tant que septième marché mondial de HSBC, le Vietnam peut compter sur l’engagement continu du groupe bancaire pour l’accompagner dans son parcours de développement, a-t-il affirmé.

Le Forum a consacré une large place à une table ronde intitulée : "Proposer des solutions pour concrétiser l’objectif d’une croissance rapide et durable, d’une transition verte à l’ère numérique pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045". Les participants y ont formulé plusieurs recommandations visant à promouvoir une croissance rapide et durable, la transition verte dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement, ainsi que le rôle et la contribution des collectivités locales au développement global du pays.

Prenant la parole à ce forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que le forum revêtait une importance particulière. Il constitue une occasion majeure d’évaluer la situation et les résultats du développement économique en 2025 et de définir les orientations et solutions pour une croissance rapide et durable, fondée sur la stratégie de la "double transition : verdissement et numérisation", en 2026 et au-delà.

Soulignant que la transition verte à l’ère numérique est une tendance inévitable et irréversible, il a affirmé que le Vietnam considérait clairement la "double transition : verdissement et numérisation" comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue, à la fois fondement et moteur du développement rapide et durable.

Photo : VNA/CVN

Le Parti et l’État vietnamiens accordent une attention particulière à cette orientation, en promulguant de nombreuses lignes directrices, mécanismes et politiques. Le Bureau politique a aussi adopté des décisions majeures, notamment la Résolution N°57, qui identifie le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale comme une percée stratégique prioritaire.

Analysant le contexte, les objectifs, les missions et les solutions prioritaires pour 2026 et les années à venir, Pham Minh Chinh a rappelé que le Vietnam demeurait résolument engagé dans la réalisation de ses deux objectifs stratégiques centenaires : devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire élevé ; et, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé.

Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam entend promouvoir une croissance de 10% ou plus, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en garantissant les grands équilibres de l’économie. Il s’agit également de libérer, mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources au service du développement socio-économique, de protéger l’environnement, d’assurer la sécurité sociale et d’améliorer le niveau de vie de la population, tout en préservant l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale.

Selon le chef du gouvernement vietnamien, le Vietnam doit renouveler son modèle de croissance en faisant de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et de la transition verte les principaux moteurs dans tous les secteurs.

Le Vietnam met en œuvre trois percées stratégiques - institutionnelle, infrastructurelle et en matière de ressources humaines - selon la devise : "Le Parti dirige, l’État crée les conditions, les entreprises sont pionnières, le public et le privé avancent ensemble, le pays se développe et le peuple est heureux". Il s’emploie à renouveler les moteurs traditionnels de la croissance, à promouvoir de nouveaux moteurs, à instaurer des mécanismes pilotes pour soutenir le développement de l’économie numérique, verte et circulaire, et à élaborer des programmes et projets de recherche scientifique de rupture dans les groupes de technologies stratégiques, a-t-il conclu.

VNA/CVN