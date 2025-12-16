Hô Chi Minh-Ville

Ouverture de la Semaine des produits agroalimentaires 2025

Le 16 décembre dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec l'Association de l'alimentation et des produits alimentaires (FFA), a organisé la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la mise en relation commerciale et des produits agroalimentaires 2025.

Cet événement annuel majeur, qui se tient pour la cinquième année consécutive depuis 2021, vise à soutenir les entreprises dans la promotion de leurs produits, le développement de leurs marques et l'expansion de leurs marchés nationaux et internationaux. La Semaine commerciale de cette année réunit 60 entreprises leaders, toutes certifiées conformes aux normes de qualité, présentant des produits issus de divers secteurs tels que les aliments transformés, le riz, les boissons en conserve et en bouteille, les épices, le thé et le café, la confiserie et les produits diététiques. Ces produits constituent également des cadeaux idéaux pour le Nouvel An lunaire 2026.

Lý Kim Chi, présidente de la FFA, a souligné lors de la cérémonie d'ouverture que l'édition 2025 se déroule dans un contexte particulier, Hô Chi Minh-Ville venant de finaliser sa fusion avec les provinces de Bình Dương et de Bà Rịa-Vũng Tàu. Il ne s'agit pas d'un simple événement administratif, mais d'un tournant décisif ouvrant de nouvelles perspectives de croissance et un nouvel axe de développement, où convergent industries, services, logistique et innovation

Dans ce contexte, l'industrie agroalimentaire demeure l'un des quatre secteurs clés identifiés par la ville la plus dynamique du pays.

"Plus qu’une simple vitrine de produits, l’événement offre aux entreprises un espace pour nouer des contacts, suivre les tendances, partager leurs expériences et trouver des partenaires, favorisant une valeur durable et pérenne", a insisté Mme Lý Kim Chi.

L'un des quatre secteurs clés prioritaires pour le développement

Selon Trân Phu Lu, directeur de l'ITPC, Hô Chi Minh-Ville compte actuellement plus de 345.000 entreprises de production et de commerce, dont une part importante relève de l'industrie agroalimentaire. Les entreprises de ce secteur ont progressivement amélioré la qualité de leurs produits, adopté de nouvelles technologies, transformé leurs modes de fabrication pour plus d'écologie, mis en œuvre les technologies numériques et optimisé l'utilisation des ressources naturelles et énergétiques. Grâce à ces efforts, elles répondent progressivement aux exigences de qualité de marchés exigeants tels que les États-Unis, le Japon et l'Europe, notamment dans le contexte actuel d'ouverture à de nouveaux marchés.

Trân Phu Lu a ajouté que Hô Chi Minh-Ville a identifié l'agroalimentaire comme l'un des quatre secteurs clés prioritaires pour le développement, représentant 14 à 15% de la valeur totale de la production industrielle. Le rôle de ce secteur dépasse la simple garantie de la sécurité alimentaire et de la santé publique, il contribue également de manière directe et significative à la croissance économique globale de la localité.

Trân Phu Lu a également fait savoir que, malgré de nombreux défis en 2025, tels que la hausse des coûts logistiques, la volatilité des marchés d'exportation et la lente reprise du pouvoir d'achat intérieur, d'importantes opportunités émergent des nouvelles tendances de consommation.

Des tendances comme l'alimentation verte, les produits alternatifs, les exigences de traçabilité et les normes élevées en matière de sécurité alimentaire redessinent le paysage commercial et offrent des perspectives de développement prometteuses aux entreprises vietnamiennes. Saisissant cette opportunité, les entreprises agroalimentaires de Hô Chi Minh-Ville ont progressivement amélioré la qualité de leurs produits, adopté de nouvelles technologies, opéré une transition vers des modèles de production écologiques, mis en œuvre des solutions numériques et optimisé l'utilisation de leurs ressources. De ce fait, les produits des entreprises vietnamiennes répondent non seulement à la demande intérieure, mais aussi aux exigences strictes de marchés tels que les États-Unis, le Japon et l'Europe.

Dans le cadre de cet événement, outre les expositions de produits, le comité d'organisation a conçu des activités approfondies pour optimiser l'efficacité des relations commerciales, à travers la "Conférence de réseautage d'affaires avec les systèmes de distribution, les plateformes de commerce électronique et les acheteurs" et l'atelier "Perspectives d'exportation vers le Moyen-Orient et la Turquie - Opportunités et défis pour les entreprises vietnamiennes".

Texte et photos : Tân Dat/CVN