Dans les rues de Hanoï : 24 heures d’aventure avec seulement 24 livres sterling

Avec un budget de moins de 24 livres sterling, le touriste britannique Hugo Brown s’est lancé un défi insolite : passer 24 heures à Hanoï en couvrant l’ensemble de ses dépenses - une nuit d’hébergement, trois repas avec boissons et une tasse de café aux œufs.

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Photo : Dinh Hà/CVN

Originaire du Royaume-Uni, Hugo Brown estime que Hanoï figure parmi les capitales les plus abordables au monde. Malgré l’éloignement géographique avec l’Europe, la ville séduit de nombreux voyageurs au budget limité.

Selon lui, un billet d’avion aller-retour depuis l’Europe peut coûter environ 600 livres sterling (près de 21 millions de dôngs), tandis que les hébergements débutent à partir de 8 livres la nuit, la bière se vend autour d’une livre et de nombreux repas ne dépassent pas 3 livres.

Photo : Dinh Hà/CVN

Au cours de son séjour, Brown s’est fixé pour objectif de vivre 24 heures à Hanoï en dépensant moins de 24 livres (environ 850.000 dôngs). Ce budget devait couvrir une nuit d’hébergement, trois repas accompagnés de boissons ainsi qu’un café aux œufs, rapporte le Daily Mail.

24 heures dans la capitale vietnamienne

Pour Hugo Brown, la première chose qui frappe les visiteurs arrivant à Hanoï est l’impressionnante densité de motos. Des milliers de deux-roues sillonnent les rues étroites du Vieux Quartier, rendant parfois la traversée de la route quelque peu déroutante pour les nouveaux arrivants.

Dans les ruelles animées, les habitants s’installent souvent sur de petits tabourets en plastique dans les échoppes de rue pour savourer des spécialités populaires comme le phở (soupe de nouilles), le bánh mì (sandwich vietnamien) ou encore le bún chả (vermicelle au porc grillé).

La gastronomie de rue hanoïenne offre également une grande diversité de plats, tels que les nem cuốn (rouleaux de printemps), les bánh xèo (crêpes croustillantes vietnamiennes) ou encore le chả cá grillé accompagné d’aneth et d’oignons. Selon Brown, nombre de ces spécialités coûtent à peine une livre par portion. Il a donc prévu un budget d’environ 3,5 livres par repas, boisson comprise.

Photo : Dan Châu/CVN

Brown et sa compagne de voyage, Abigail, ont choisi de séjourner dans le Vieux Quartier de Hanoï, un secteur idéalement situé à proximité de plusieurs sites emblématiques comme le mausolée du Président Hô Chi Minh, le Temple de la Littérature - première université du Vietnam -, la célèbre rue du train bordée de cafés ou encore le marché de Dông Xuân.

Le duo a réservé un logement sur Airbnb au prix de 19 livres la nuit, soit 9,5 livres par personne. L’appartement disposait de deux lits doubles, d’une baignoire et d’un balcon. Selon Brown, ce tarif n’était même pas le plus bas disponible sur la plateforme : il a repéré des chambres privées avec lit double à partir de 7,8 livres, tandis que l’option la plus onéreuse atteignait 111 livres pour une maison comprenant cinq chambres et sept lits.

Après une nuit de repos, les deux voyageurs ont commencé la journée par un café aux œufs dans un établissement local, pour environ 1,5 livre. Brown précise que les amateurs souhaitant goûter à la version considérée comme la plus authentique peuvent se rendre au café Dinh, rue Dinh Tiên Hoàng, à deux pas du lac Hoàn Kiếm.

On trouve également des boissons très bon marché, comme le bạc xỉu - une variante vietnamienne du café au lait - vendu autour de 0,5 livre. Pour le petit-déjeuner, plusieurs options s’offrent aux visiteurs : un bol de phở à environ deux livres, un bánh mì entre 0,7 et 0,9 livre, un bún riêu cua (soupe de nouilles au crabe) ou encore un bol de cháo (bouillie de riz) pour environ une livre. Certains optent aussi pour du xôi (riz gluant cuit à la vapeur)- du riz gluant accompagné de haricots mungo, d’oignons frits et d’un œuf au plat croustillant.

Brown confie que le xôi est devenu son plat favori, notamment parce qu’il s’adapte facilement au palais occidental. Les clients peuvent également y ajouter diverses garnitures, comme de l’échine de porc, de la poitrine de porc ou du poulet. Après ce premier repas, ses dépenses quotidiennes s’élevaient à environ 13 livres par personne.

Découvrir Hanoï à petit budget

Les deux voyageurs ont ensuite poursuivi leur exploration par une promenade autour du lac de l’Ouest (Hô Tây), où de nombreux habitants viennent faire de l’exercice le matin, avant de visiter le mausolée du Président Hô Chi Minh. À proximité se trouve également le Temple de la Littérature - Quốc Tử Giám, un monument historique fondé en 1070.

Autre attraction très prisée : la rue du train, célèbre pour ses cafés installés le long d’une voie ferrée étroite où les trains passent à quelques mètres des terrasses. Les visiteurs peuvent y déguster un café aux œufs ou un café à la noix de coco pour quelques livres seulement.

Pour le déjeuner, Brown a choisi un bánh mì accompagné d’un bol de phở, pour un total d’environ 2,7 livres. Le soir venu, plusieurs spécialités s’offraient encore à lui, comme une salade de vermicelles garnie d’herbes aromatiques et de cacahuètes, ou encore le célèbre chả cá à l’aneth.

Il s’est également intéressé au restaurant connu sous le nom de "bún chả Obama", où l’ancien président américain Barack Obama avait dîné lors de sa visite au Vietnam en 2016. Dans ce type d’établissement, les plats coûtent en moyenne 3,5 livres la portion.

Photo : Kiêu Trang/CVN

Après le dîner, Brown a dégusté un bol de chè, un dessert vietnamien composé de fruits, de haricots, de tapioca, de noix de coco râpée, de cacahuètes, de feuilles de pandan et de lait de coco. Vendu environ une livre, ce dessert s’est révélé être l’un de ses coups de cœur culinaires du voyage.

La soirée s’est achevée avec un verre de bia hơi, la bière pression légère très populaire à Hanoï, dont le prix tourne autour de 0,4 livre.

Au terme de ces 24 heures d’exploration dans la capitale vietnamienne, les dépenses totales de Brown se sont élevées à 19,6 livres, bien en dessous du budget initial fixé à 24 livres. "Des prix très abordables et une cuisine variée font de Hanoï une destination idéale pour les voyageurs à petit budget", conclut-il.

Photo : Thuy Trang/CVN

En février, Hanoï a accueilli plus de 680 000 visiteurs internationaux, soit une hausse de 16,2% par rapport à la même période en 2025. Selon le Service municipal du tourisme, ces chiffres témoignent d’une reprise vigoureuse et d’une dynamique de croissance stable du tourisme de la capitale dès le début de l’année.

En décembre 2025, le magazine de voyage Time Out a publié son classement des "villes les plus chères et les plus abordables du monde pour vivre". Dans la catégorie des villes les plus accessibles, Hanoï se classe au 6e rang, derrière Medellín et Bogota (Colombie), Pékin (Chine), La Nouvelle-Orléans (États-Unis) et Naples (Italie).

Dan Châu - Câm Sa/CVN