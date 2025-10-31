Hanoï développe les sources d’énergie renouvelables

Dans le cadre du Programme national sur l’utilisation efficace et économe de l’énergie pour la période 2021-2025, la ville de Hanoï a intensifié l’utilisation des énergies renouvelables, contribuant au développement de sources d’énergies vertes et propres pour répondre à la demande.

>> L’énergie éolienne au Vietnam, un horizon vert dans un paysage bleu

>> Les énergies renouvelables ralentissent, rendant difficile l'objectif de tripler les capacités

>> Le Vietnam surmonte les obstacles réglementaires pour l’essor des renouvelables

Photo : NDEL/CVN

Récemment, le Comité populaire de Hanoi et la Société par actions Thiên Y ont inauguré l’usine de production d’électricité à base de déchets de Soc Son, la plus grande du Vietnam et la deuxième au monde.

La mise en service de ce projet marque non seulement une étape majeure dans la gestion des déchets de la capitale, mais crée également une source importante d’énergie renouvelable.

L’usine de Soc Son a une capacité de traitement de 5 000 tonnes de déchets par jour et par nuit, avec une production d’électricité de 90 MW/h. Les dirigeants de la ville ont déclaré que l’usine permet de traiter efficacement les déchets, de réduire la pollution, et de produire de l’électricité propre pour des dizaines de milliers de foyers de la capitale, contribuant ainsi à l’établissement d’un modèle d’économie circulaire sur le territoire de Hanoï.

Depuis le 1er mai 2025, l’usine de production d’électricité à partir de déchets, Seraphin, a commencé à collecter et traiter les déchets, et a commencé la production commerciale d’électricité le 1er juillet 2025. Seraphin est la première grande usine de ce type à être détenue par une entreprise vietnamienne et la deuxième plus grande centrale de valorisation énergétique des déchets d’Asie du Sud-Est. Avec une capacité de traitement allant jusqu’à 2.250 tonnes de déchets par jour, l’usine produit environ 37 MW d’électricité propre par heure.

Selon le Département de l’industrie et du commerce de Hanoï, il est estimé que d’ici la fin de 2025, la ville développera les sources d’énergie renouvelables grâce à l’exploitation des usines de Soc Son et de Seraphin, portant la capacité totale d’énergie générée par le traitement des déchets dans la région à environ 129,3 MW.

Développement de l’énergie solaire sur les toits

Parallèlement à l’inauguration et à la mise en service des usines de production d’électricité à partir de déchets, la ville de Hanoï s’est également concentrée sur le développement de l’énergie solaire en toiture.

Selon un rapport du Département de l’industrie et du commerce de Hanoï, à la fin de 2024, la capacité totale d’énergie solaire en toiture installée sur le territoire atteignait 102,928 MWc (dont 33,569 MWc installés avant le 1er janvier 2021 et bénéficiant d’un contrat d’achat et de vente d’électricité solaire).

Au cours de la période 2021-2025, 32 entreprises dans le Parc industriel de Thang Long, trois entreprises dans le Parc industriel de Nôi Bài, trois entreprises dans le Parc industriel de Quang Minh I et une entreprise dans le Parc industriel de Phu Nghia ont installé des systèmes solaires sur les toits de leurs usines.

De nombreuses entreprises et immeubles commerciaux à Hanoï ont été les pionniers dans l’installation de systèmes solaires en toiture. Plusieurs écoles, hôpitaux, agences administratives et foyers privés ont également mis en service des systèmes solaires pour répondre à leurs besoins en éclairage, climatisation et pompage d’eau, contribuant ainsi à réduire les coûts d’exploitation et à protéger l’environnement.

Par exemple, l’immeuble Corner Stone (N°16, rue Phan Chu Trinh, quartier Cua Nam) consomme en moyenne environ 4,2 millions de kWh d’électricité par an, ce qui équivaut à près d’un milliard de dôngs de facture d’électricité par mois. Depuis la mi-2022, 250 panneaux solaires d’une capacité de production de 112,5 kW ont été installés sur le toit de l’immeuble.

Le représentant de l’immeuble Corner Stone a déclaré que ce système permet de réduire considérablement les coûts d’électricité mensuels. De plus, cela témoigne de l’engagement fort de l’entité à s’orienter vers un modèle de bâtiment vert et respectueux de l’environnement au cœur de la capitale.

Solutions d’efficacité énergétique

Parallèlement au développement de ces deux sources importantes d’énergie renouvelable, et dans le cadre du Programme national sur l’utilisation efficace et économe de l’énergie, la ville de Hanoi met en œuvre des solutions pour améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments, les constructions et les maisons.

Pour la période 2021-2025, le Département de l’industrie et du commerce de Hanoï, en coordination avec d’autres organes, a soutenu la réalisation d’audits énergétiques pour 119 établissements ; la construction de systèmes de gestion de l’énergie pour 9 établissements (immeubles de grande hauteur, bâtiments administratifs, complexes, bureaux, centres commerciaux, hôtels, écoles...) ; et a également soutenu 45 bâtiments dans l’application d’outils d’évaluation de l’efficacité énergétique conformes aux normes techniques. Cela a permis de proposer 540 solutions visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et des constructions.

En outre, le Département de l’industrie et du commerce de Hanoï fournit des conseils aux entreprises consommatrices d’énergie et aux foyers pour l’adoption de solutions d’économie d’électricité efficaces, l’installation de systèmes de chauffe-eau solaires, et encourage les entreprises et les foyers à réduire leur consommation d’électricité, en particulier pendant les heures de pointe.

Nguyên Dinh Thang, directeur adjoint du Département de l’industrie et du commerce de Hanoï, a déclaré que le développement des sources d’énergie renouvelable, combiné à une gestion efficace de l’énergie, a contribué à réduire la charge maximale du réseau électrique, à assurer un approvisionnement en électricité sûr et stable, tout en utilisant efficacement les ressources, dans l’optique d’une économie circulaire et d’un développement durable.

NDEL/VNA/CVN