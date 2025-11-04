Le Forum économique Suisse - Vietnam 2025 s’ouvre à Dà Nang

Le Forum économique Suisse - Vietnam 2025 (SVEF 2025) s’est ouvert mardi 4 novembre à Dà Nang, sous le thème "Alliance pour l’innovation et la croissance durable : connecter le Vietnam aux écosystèmes régionaux et mondiaux".

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni près de 400 délégués nationaux et internationaux, parmi lesquels des responsables des organismes de l’État, des entrepreneurs, des investisseurs, des universitaires et des partenaires de l’écosystème venus de Suisse, d’Europe et de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, a souligné le statut de Dà Nang comme centre urbain intelligent, pôle économique et centre d’innovation, un lieu idéal pour accueillir le forum. Il a réaffirmé l’engagement de la Suisse à soutenir le Vietnam en matière de développement durable, de transparence et d’innovation.

Pour sa part, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné que le SVEF 2025 est un événement clé pour renforcer les relations bilatérales, promouvoir la diplomatie économique et créer des opportunités de coopération concrète entre les entreprises des deux pays, notamment dans la perspective du prochain accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Le forum s’est concentré sur des domaines prioritaires tels que la transition écologique, la numérisation, la formation professionnelle et les énergies propres, avec pour objectif de traduire les stratégies en actions concrètes, de synchroniser les politiques, les flux de capitaux et les connaissances afin de stimuler une croissance inclusive et innovante.

Selon Hô Quang Buu, vice-président du Comité populaire de Dà Nang, l’organisation du SVEF 2025 témoigne de l’engagement de la ville en faveur de la coopération internationale et du développement durable.

Le SVEF est une initiative gouvernementale visant à renforcer la coopération entre la Suisse et le Vietnam dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’innovation et de l’éducation. En 2025, le forum s’est tenu pour la première fois au Vietnam, rapprochant ainsi la coopération de sa mise en œuvre et renforçant l’axe Europe - ASEAN.

VNA/CVN