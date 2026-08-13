Hô Chi Minh-Ville mobilise ses ressources pour atteindre une croissance à deux chiffres

Au terme des sept premiers mois de 2026, l'économie de Hô Chi Minh-Ville a maintenu une dynamique de croissance positive, mais la pression pour atteindre l'objectif de croissance à deux chiffres fixé pour l'année s'accentue.

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Photo : VNA/CVN

Le pôle économique du Sud a identifié plusieurs priorités clés pour générer de nouveaux moteurs de croissance durant les mois restants de l'année : accélérer le décaissement des investissements publics, mobiliser massivement les ressources du secteur privé, stimuler les exportations et la consommation, et lever les obstacles. Ces priorités ont été soulignées par les dirigeants de la ville lors d'une conférence tenue le 12 août, consacrée à la mise en œuvre des tâches socio-économiques pour le mois d'août et aux mesures clés pour le reste de l'année.

Hoàng Vu Thanh, directeur du Département municipal des finances, a indiqué que l'économie de la ville a globalement suivi le scénario prévu au cours des sept premiers mois. Le chiffre d'affaires total du commerce de détail et des services à la consommation a atteint 1,133 quadrillion de dôngs (43,51 milliards de dollars), soit une hausse de 13,3%, tandis que les recettes touristiques se sont élevées à 237,4 billions de dôngs, en progression de 55,3%. Les exportations ont atteint 57,84 milliards de dollars (+8,77%) et les importations 63,48 milliards de dollars (+11,61%). L'indice de la production industrielle (IPI) a augmenté de 10,7%, porté par une hausse de 11,2% dans le secteur de la fabrication et de la transformation.

Les activités financières et bancaires sont restées stables, avec une augmentation de 16,07% des dépôts totaux et une hausse de 18,42% de l'encours des crédits. Les recettes budgétaires de l'État ont dépassé 575,46 billions de dôngs (+20,7%), tandis que les investissements directs étrangers (IDE) attirés ont franchi la barre des 9,8 milliards de dollars (+44,45%). À la fin du mois de juillet, le décaissement des investissements publics s'élevait à plus de 63,77 billions de dôngs, soit 43,2% du plan annuel fixé.

Malgré ces résultats positifs, Hoàng Vu Thanh a souligné que la pression pesant sur l'objectif de croissance annuelle devenait de plus en plus manifeste. La production, les activités commerciales et les exportations continuent de faire face à des difficultés en raison des fluctuations des chaînes d'approvisionnement mondiales, de la hausse des coûts logistiques et de l'augmentation du prix des matières premières, autant de facteurs qui affectent la résilience et les marges bénéficiaires des entreprises. La planification reste également entravée par un système non coordonné, tandis que la mise à jour et la numérisation des données, consécutives à des restructurations administratives, progressent lentement.

Plusieurs grands projets d'investissement public rencontrent des obstacles liés à l'indemnisation, à la libération des sites, à la réinstallation des populations et à des procédures spécifiques.

Par ailleurs, Nguyên Khac Hoàng, directeur du Bureau municipal des statistiques, a indiqué que pour atteindre l'objectif de croissance annuelle de 10,2%, la ville devrait enregistrer une croissance de 11,7% au troisième trimestre et de 12,3% au quatrième trimestre. Cette situation laisse peu de marge de manœuvre face aux retards éventuels et nécessite une gestion de la croissance plus déterminée.

Bùi Ta Hoàng Vu, directeur du Service municipal de l'industrie et du commerce, a souligné que, dans un contexte où les exportations restent difficiles, la consommation et les services demeureraient des moteurs de croissance essentiels. Le volume total des ventes de gros et de détail affiche actuellement une hausse de 16,7%, dépassant l'objectif fixé à 11,5%.

Le service poursuivra la mise en œuvre de programmes de promotion et de stimulation de la demande pour les fêtes du Nouvel An et du Nouvel An lunaire, afin de soutenir le pouvoir d'achat, d'aider les entreprises à écouler leurs marchandises et de générer une dynamique de croissance supplémentaire durant les derniers mois de l'année.

Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire municipal, a déclaré qu'atteindre une croissance à deux chiffres en 2026 constituerait un défi majeur, mais que l'ensemble du système politique devait conjuguer ses efforts et ses ressources pour y parvenir. En tant que locomotive économique du Vietnam, chaque point de pourcentage de croissance à Hô Chi Minh-Ville équivaut à 0,24% de croissance pour l'économie nationale ; par conséquent, un échec de la ville à atteindre ses objectifs aurait un impact significatif sur la croissance nationale globale.

La ville vise un taux de décaissement des investissements publics de 70% au troisième trimestre et de 100% au quatrième trimestre, a-t-il ajouté.

VNA/CVN