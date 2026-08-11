Hô Chi Minh-Ville, la préférée des touristes australiens

Les arrivées de touristes australiens au Vietnam se sont établies à 396.648 au cours des sept premiers mois de 2026, soit une augmentation de 25,8% par rapport à la même période l’année précédente, dont 63,8% à Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : VNA/CVN

L’Australie figure toujours parmi les dix principaux marchés émetteurs de visiteurs internationaux au Vietnam, le nombre d’arrivées de touristes australiens progressant nettement plus vite que celui du marché global.

Le nombre de touristes australiens à Hô Chi Minh-Ville au cours des sept premiers mois de 2026 a atteint 253.104, plaçant l’Australie au cinquième rang des 20 principaux marchés émetteurs, a fait savoir Pham Huy Binh, directeur du Département municipal du tourisme.

L’agence de voyage australienne Luxury Escapes a indiqué que le Vietnam connaît une "flambée" de la demande. Les réservations de circuits pour le Vietnam ont bondi de 64% en juillet sur un an, confirmant un fort engouement des voyageurs australiens pour le Vietnam.

Pour les touristes australiens, Hô Chi Minh-Ville constitue le point de départ d’un voyage à la découverte d’un Vietnam diversifié et riche en identité culturelle, a observé le responsable.

En un seul voyage, les touristes australiens peuvent combiner plusieurs facettes d’expériences, en visitant des destinations allant de Hanoï, de la baie de Ha Long et de Ninh Binh jusqu’à Huê, à Dà Nang, à Hôi An, à Hô Chi Minh-Ville, au delta du Mékong et à Phu Quôc.

L’attrait croissant du Vietnam auprès des touristes australiens s’explique par plusieurs facteurs, allant la connectivité aérienne facilitée et des coûts compétitifs à la diversité de l’offre, a estimé le Dr Chung Lê Khang, professeur en vietnamologie et en tourisme à l’Université d’éducation de Hô Chi Minh-Ville (HCMUE).

Les touristes australiens figurent parmi les plus dépensiers, très intéressés par les expériences locales, la gastronomie, l’histoire, la culture, la vie urbaine, les séjours balnéaires, l’écotourisme et le tourisme responsable, autant de types d’offres que Hô Chi Minh-Ville s’attache à développer et à valoriser.

Selon un rapport de la Commission australienne du commerce et de l’investissement (Austrade) cité par des entreprises du secteur du voyage, les touristes australiens dépensent entre 5.600 et 6.200 dollars australiens (soit 3.660 à 4.050 dollars américains) par séjour au Vietnam. Leurs voyages durent généralement de 7 à 12 jours, la demande portant aussi bien sur des expériences culturelles et liées à la nature que sur des séjours de détente et de villégiature.

Nguyên Nguyêt Vân Khanh, directrice du marketing et de la communication chez Vietravel, a souligné que les voyageurs australiens ont tendance à séjourner longtemps, à visiter plusieurs lieux et à consacrer beaucoup de temps à l’exploration de la destination, plutôt que de se contenter de faire une halte aux sites touristiques célèbres.

Le marché touristique entre le Vietnam et l’Australie passe d’une croissance fondée sur le volume à une croissance fondée sur la valeur. Les opportunités ne résident pas seulement dans l’augmentation des flux de visiteurs, mais - plus important encore - dans la conception de produits suffisamment riches pour favoriser des séjours plus longs, une plus grande consommation de services et des visites réitérées, a-t-elle fait remarquer.

De surcroît, cet afflux de voyageurs australiens devrait générer de nouvelles opportunités pour le secteur touristique vietnamien, notamment en ce qui concerne les produits de voyage à haute valeur ajoutée et les séjours de longue durée destinés au marché australien.

VNA/CVN