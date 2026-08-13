La Résolution 19 donne un nouvel élan au modèle de croissance du Vietnam

Le 3 e plénum du Comité central du Parti (XIV e mandat), a officiellement défini quatre transitions stratégiques du modèle de développement du Vietnam. La troisième, qui privilégie une croissance fondée sur la productivité, le savoir, les technologies et les ressources humaines, est considérée par les experts et les entreprises comme le changement central et déterminant pour façonner le nouveau modèle de croissance.

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La Résolution N°19 fixe notamment l’objectif de faire du Vietnam, à l’horizon 2045, un pays développé à revenu élevé, avançant fermement sur la voie du socialisme. L’économie devra reposer principalement sur le savoir, les sciences et technologies, l’innovation, l’économie verte et circulaire, l’autonomie stratégique ainsi que sur une intégration internationale approfondie.

Selon l’économiste Doàn Anh Tu, de l’Université de Khanh Hoa, l’économie intelligente et l’intelligence artificielle (IA) constituent des moteurs essentiels de cette transformation. Les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et l’IA doivent, selon lui, se traduire concrètement en gains de productivité et non constituer des objectifs en soi. Les technologies doivent ainsi devenir un levier de création de richesses et d’amélioration des conditions de vie, tandis que l’être humain doit être placé au centre des politiques de développement.

Pour l’expert, cette transition dépasse une simple adaptation des politiques économiques et revêt une portée stratégique pour les décennies à venir. Elle constitue notamment une voie essentielle pour permettre au Vietnam de sortir du piège du revenu intermédiaire. Les expériences internationales montrent que seuls quelques pays ayant atteint le niveau de revenu intermédiaire sont parvenus à accéder au groupe des économies à revenu élevé, grâce notamment à leur passage d’une croissance fondée sur l’accumulation à une croissance reposant sur la productivité et l’innovation.

Le nouveau modèle doit également renforcer l’autonomie stratégique du Vietnam dans un contexte de concurrence technologique internationale. La maîtrise des technologies fondamentales, notamment dans les semi-conducteurs, l’IA et les technologies quantiques, ainsi que la considération des données comme un actif stratégique, permettraient au pays de réduire sa dépendance technologique et d’accroître sa capacité d’adaptation.

Cette orientation devrait également favoriser une participation plus importante du Vietnam aux chaînes de valeur mondiales dans les segments à forte valeur ajoutée. Le pays pourrait ainsi développer ses capacités dans la conception et la production de puces, les centres de données et la recherche-développement, tout en créant davantage d’emplois qualifiés et mieux rémunérés.

La Résolution N°19-NQ/TW souligne parallèlement l’importance de l’économie verte, de l’économie circulaire et de l’économie intelligente. Cette orientation correspond aux tendances mondiales actuelles, dans lesquelles la transition verte et l’économie circulaire deviennent des exigences croissantes pour les entreprises souhaitant accéder aux marchés internationaux.

Phạm Van Duc, directeur commercial de Greenovation Packaging - Green Pallet, souligne que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la production durable et la traçabilité sont de plus en plus pris en compte par les acheteurs internationaux. Son entreprise produit trois millions de palettes moulées en bois compressé par an, en utilisant notamment du bois recyclé et des résidus de bois, sans formaldéhyde, avec une ligne de production largement alimentée par l’énergie solaire.

Dans le secteur textile, pilier des exportations vietnamiennes, la transition vers l’économie circulaire constitue également une priorité. Selon la professeure associée et docteure Nguyên Thi Thanh Phuong, directrice de l’Institut de l’industrie environnementale de Hô Chi Minh-Ville, cette démarche vise à optimiser l’utilisation des ressources et de l’énergie, à réduire les déchets tout au long du cycle de vie des produits, à accroître leur durée d’utilisation et à favoriser le recours aux matériaux recyclés et aux énergies renouvelables.

Experts et entreprises considèrent ainsi que l’économie intelligente, verte et circulaire constitue une composante indispensable du développement durable. Cette transformation doit contribuer à atteindre les objectifs fixés pour 2035 et 2045 par la Résolution N°19 et, à plus long terme, à faire du Vietnam, à l’horizon 2130, une économie verte et innovante ainsi qu’un centre majeur de production intelligente en Asie.

VNA/CVN