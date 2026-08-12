Vietnam - Laos

Hô Chi Minh-Ville - Champasak : un modèle de coopération décentralisée exemplaire

Hô Chi Minh-Ville et Champasak renforcent leur coopération pour 2026-2030 à travers un nouveau protocole d’accord, couvrant notamment le commerce, l’investissement, l’agriculture, le tourisme, l’éducation et les échanges populaires, avec l’ambition de consolider une coopération décentralisée exemplaire, durable et bilatérale entre le Vietnam et le Laos.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite de travail à Hô Chi Minh-Ville du 9 au 12 août, la délégation du Comité de l’administration de la province de Champasak (Laos) a eu un entretien avec la délégation du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. À cette occasion, les deux parties ont signé, le 11 août, un protocole d’accord de coopération pour la période 2026-2030, visant à consolider les liens d’amitié étroits et stratégiques entre les deux localités.

Cet engagement commun vise à promouvoir le développement socio-économique et à améliorer durablement les conditions de vie des populations, tout en faisant de cette coopération un modèle de coopération décentralisée entre le Vietnam et le Laos.

Selon ce protocole d’accord signé le 11 août par les dirigeants des deux collectivités, les deux parties ont convenu d'intensifier, au cours de la période 2026-2030, les rencontres bilatérales et le partage d'expertises sur le développement local. L'accord prévoit également d'élargir les domaines de coopération relatifs au commerce, à l'investissement et au tourisme. En outre, une attention particulière sera accordée au renforcement du partenariat éducatif, à l'élévation de la qualité des ressources humaines, ainsi qu'au dynamisme de la diplomatie populaire et des échanges culturels et sociaux.

Sur le plan politique, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de maintenir des échanges réguliers de délégations de haut niveau. Cette dynamique s’étendra également aux services spécialisés, aux organisations sociopolitiques et aux associations professionnelles, afin d’approfondir la compréhension mutuelle et de promouvoir les synergies dans les domaines d’intérêt commun, en fonction des besoins de chacune. Elles se sont engagées à multiplier les échanges d’expériences en matière d’édification du Parti, de gestion de l’État, de coopération entre les jeunes, de préservation du patrimoine culturel et de développement des activités sportives.

Le programme de coopération pour 2026-2030 couvre également des secteurs clés tels que le commerce, l’investissement, l’agriculture, le tourisme, la finance et la formation des ressources humaines. Les deux parties ont souligné l’importance de renforcer les liens entre les entreprises locales, de promouvoir activement les investissements, de soutenir l’éducation et de développer les échanges entre les populations.

Le programme de coopération pour 2026-2030 englobe également des secteurs clés tels que le commerce, l’investissement, l'agriculture, le tourisme, la finance et la formation des ressources humaines. Les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de la mise en réseau des entreprises locales, la promotion active des investissements, le soutien à l'enseignement et le renforcement des échanges entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien précédant la cérémonie de signature, Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, et Souksavanh Vilayvong, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité de l’administration de Champasak, ont dressé un bilan positif de la mise en œuvre de l’accord pour la période 2022-2025. Ils ont souligné que les relations entre les deux localités s’étaient considérablement renforcées dans de nombreux domaines au cours des dernières années.

Les responsables ont estimé que ces succès constituent un socle fondamental pour engager une nouvelle étape de partenariat dotée d'objectifs plus ciblés et de mécanismes de suivi plus rigoureux. Le nouveau protocole d'accord représente un jalon crucial, insufflant une impulsion vigoureuse pour que les relations entre Hô Chi Minh-Ville et Champasak soient plus concrètes, efficaces et pérennes.

Pour la période 2026-2030, les deux parties coordonneront également la préparation des célébrations du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos, prévus en 2027. Elles étudieront en outre la construction de la place Rouge à Champasak, qui devrait devenir un symbole de leur solidarité et de leur fraternité.

Enfin, durant son séjour, la délégation lao a visité le Centre de service administratif public, le Centre de pilotage de la ville intelligente de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que plusieurs sites historiques et culturels emblématiques de la métropole du Sud.

VNA/CVN