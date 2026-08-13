Hô Chi Minh-Ville mise sur l’OCOP pour dynamiser le tourisme rural

Le Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville vient de publier son plan d’organisation de programmes de prospection et de mise en réseau destinés à développer le tourisme rural et agricole, en associant les produits OCOP (À chaque commune son produit), sur le territoire municipal en 2026.

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Ce plan vise à renforcer les capacités des acteurs de l’OCOP, des coopératives, des entreprises agricoles ainsi que des organisations et particuliers souhaitant s’engager dans le tourisme rural. Il entend également renforcer les liens avec les voyagistes, les experts et les professionnels du secteur.

À travers des expériences immersives au sein de modèles de référence, les participants pourront découvrir et partager des pratiques exemplaires en matière de tourisme agricole, communautaire et artisanal. L’objectif est également de valoriser les ressources rurales au profit du tourisme et d’étudier les modalités permettant d’adapter ces expériences aux réalités des différentes localités et structures concernées.

L’un des objectifs majeurs du programme consiste à renforcer les connexions entre les acteurs de l’OCOP, les coopératives, les entreprises agricoles, les voyagistes, les cabinets de conseil et les établissements touristiques. Cette mise en réseau doit permettre de structurer progressivement des produits touristiques ruraux emblématiques, contribuant au développement de l’économie rurale et à la création de moyens de subsistance durables pour la population.

Le plan prévoit également de développer les produits OCOP en lien avec les services touristiques, tout en favorisant la préservation et la valorisation des traditions culturelles, des villages d’artisans et des paysages ruraux. À travers ces actions, la municipalité entend progressivement créer des destinations rurales emblématiques sur son territoire et poser les bases nécessaires à l’évaluation et à la reproduction des modèles de tourisme rural associés aux produits OCOP.

Selon le plan, trois vagues de prospection seront organisées d’août à octobre 2026. Chacune réunira une centaine de participants pour une journée. Seront notamment représentés les services de l’Agriculture et de l’Environnement, du Tourisme, de la Culture et des Sports, de l’Industrie et du Commerce, ainsi que les comités populaires des communes, quartiers et zones spéciales, aux côtés d’experts, d’entreprises et d’acteurs présentant un potentiel de développement du tourisme agricole et rural.

Des circuits de type "Farmtrip"

Les sites visités seront sélectionnés parmi les acteurs de l’OCOP, les établissements de production, les villages d’artisans et les modèles agricoles disposant d’une activité stable, de produits phares et d’un potentiel de développement touristique.

Sur la base des résultats de cette prospection, le Département du développement rural synthétisera les données recueillies et proposera une liste de destinations pour chaque circuit de type "Farmtrip", en privilégiant les groupements de localités présentant un fort potentiel de développement agricole et rural associé à l’OCOP. Chaque circuit comprendra la visite de deux destinations afin de permettre aux participants de découvrir de manière approfondie les modèles retenus.

Le programme s’intéressera également à l’histoire de la création des produits, à la construction des marques et au développement des marchés par les acteurs de l’OCOP. Il comprendra des activités immersives autour des produits et services touristiques ruraux, ainsi que des rencontres entre les producteurs, les voyagistes, les réseaux de distribution et les acheteurs.

Ces démarches doivent permettre de structurer progressivement des produits, des destinations et des circuits emblématiques de tourisme agricole et rural à Hô Chi Minh-Ville.

En parallèle des activités de prospection, le Service de l’agriculture et de l’environnement mènera des campagnes de communication et de promotion à travers des articles, des reportages, des vidéos et les plateformes numériques. Il mobilisera également les voyagistes afin de participer à la conception de produits et de circuits touristiques, tout en constituant progressivement une base de données consacrée au développement du tourisme agricole et rural dans la municipalité.

Au terme des trois circuits de prospection, le Département du développement rural synthétisera les résultats afin de proposer des modèles pilotes en octobre 2026, avant de soumettre, en novembre, un rapport accompagné de propositions visant à reproduire les expériences les plus concluantes.

Les modèles les plus performants feront ensuite l’objet d’études approfondies en vue de leur développement, contribuant ainsi à élargir progressivement le réseau de destinations rurales associées aux produits OCOP sur le territoire de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photo : Truong Giang/CVN