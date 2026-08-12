Sumitomo étudie des opportunités de développement de parcs industriels à Cân Tho

Le groupe japonais Sumitomo Corporation étudie des opportunités de développement de parcs industriels à Cân Tho, ce qui pourrait aider cette ville du delta du Mékong à renforcer ses liens avec les entreprises japonaises et à améliorer la qualité des investissements.

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Photo : VNA/CVN

Lors d'une réunion avec les autorités municipales le 12 août, Eita Fujikawa, directeur général de Sumitomo Vietnam, a déclaré que Cân Tho constituait une cible importante dans la stratégie de développement de parcs industriels du groupe dans le sud du Vietnam.

À court terme, le groupe prévoit d'aborder le marché du Sud par le biais d'activités de courtage et de coopérations avec des promoteurs locaux de parcs industriels, afin d'acquérir de l'expérience dans le développement et l'exploitation de ces sites et d'évaluer la demande du marché, identifiant ainsi des emplacements appropriés.

À plus long terme, Sumitomo ambitionne d'investir directement dans le développement de parcs industriels dans la région Sud, a-t-il ajouté.

Lê Công Ly, vice-président permanent du Comité populaire de Cân Tho, a salué le processus d'étude et de recherche professionnel et approfondi mené par Sumitomo.

Il a souligné que Cân Tho disposait de conditions favorables au développement industriel, notamment un soutien solide des autorités locales, des ressources humaines, des sites adaptés aux parcs industriels et des infrastructures en cours de modernisation.

Cân Tho soutient la démarche de Sumitomo et espère que le groupe développera ses relations d'affaires, contribuant ainsi à attirer davantage d'entreprises dans les parcs industriels de la ville, a déclaré M. Ly.

Cette opportunité de coopération survient alors que Cân Tho cherche à étendre ses zones industrielles et à améliorer la qualité des investissements. Conformément au plan directeur révisé de la ville pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, Cân Tho vise à développer un réseau de parcs industriels de grande envergure et à créer progressivement des parcs intégrés aux zones urbaines, aux services et à la logistique.

La ville compte actuellement 15 parcs industriels, dont 10 sont opérationnels, couvrant une superficie d'environ 1.669 hectares. Au cours du premier semestre 2026, ces parcs ont généré un chiffre d'affaires d'environ 83.700 milliards de dôngs (3,2 milliards de dollars), avec une production industrielle évaluée à 77.510 milliards de dôngs. Leurs exportations ont atteint environ 1,11 milliard de dollars, tandis que leur contribution au budget s'est élevée à 2.230 milliards de dôngs. Ces parcs ont généré des emplois pour plus de 97.000 travailleurs.

Pour la période 2026-2030, Cân Tho prévoit de développer 15 parcs industriels supplémentaires, couvrant une superficie d'environ 6.439 hectares. La ville mise sur l'attraction d'investissements dans des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment les technologies de pointe et propres, la transformation des produits agricoles et halieutiques, les industries de soutien, l'électronique, les énergies renouvelables, la construction mécanique et la fabrication d'équipements agricoles.

Cette stratégie devrait permettre à Cân Tho d'attirer des partenaires compétents pour développer des parcs industriels modernes et bâtir des réseaux reliant la production, l'approvisionnement, la logistique et les services de soutien.

L'expérience de Sumitomo en matière de développement industriel, de gestion, de technologie et de développement de chaînes d'approvisionnement pourrait contribuer à améliorer le climat d'investissement de la ville et à promouvoir un développement industriel durable.

VNA/CVN