Hô Chi Minh-Ville

La 20e édition du Salon ITE HCMC 2026 s'annonce comme une édition historique

Le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2026 (ITE HCMC 2026) se tiendra du 27 au 29 août au Centre des foires et expositions de Saigon (SECC). Cette édition marquera le 20 e anniversaire de l’organisation du Salon international du tourisme annuel au Vietnam.

L’annonce a été faite le 15 janvier par Nguyên Thi Hoa Mai, directrice adjointe de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

Selon le programme prévisionnel, le salon comprendra de nombreuses activités majeures, notamment : une exposition de stands en présentiel et en ligne ; un programme de mise en relation d'affaires (B2B) sur plateforme numérique. Parmi les temps forts, le salon proposera la prestigieuse "Soirée du Vietnam", une cérémonie d'ouverture solennelle, ainsi qu’un programme exclusif dédié aux acheteurs (Hosted Buyers) et à la presse internationale, ainsi que des forums et séminaires thématiques présentant les marchés émetteurs clés et les nouvelles tendances du tourisme. Une journée sera également ouverte au grand public.

À côté des activités principales, cette édition s’enrichira d’une série d’événements satellites tels que des semaines consacrées à la gastronomie, à la mode et au tourisme numérique. Ces initiatives mettront en exergue les atouts et l'identité typique de Hô Chi Minh-Ville afin de renforcer l'attractivité globale de l'ITE HCMC 2026.

Cette année, l’espace d’exposition sera élargi pour optimiser les activités de présentation et de connexion B2B dans un cadre professionnel et moderne. Un accent particulier sera mis sur la numérisation des modèles d’exposition et l’application des technologies de l’information afin d'offrir une expérience innovante aux entreprises et aux visiteurs.

En outre, les exposants sont invités à privilégier des produits valorisant l'image de la mégapole du Sud, contribuant ainsi à consolider le positionnement de cet événement et le prestige de Hô Chi Minh-Ville en tant que premier pôle économique et touristique du pays.

