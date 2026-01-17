Rue du Livre de Hô Chi Minh-Ville, symbole de la culture urbaine

Née en janvier 2016 au cœur de Hô Chi Minh-Ville, la Rue du Livre s’est imposée en dix ans comme un symbole de la culture urbaine vietnamienne. Espace du savoir, lieu de rencontres et destination culturelle, elle incarne le dynamisme et la vitalité intellectuelle de la métropole du Sud.

Après une décennie de développement, la Rue du Livre de Hô Chi Minh-Ville n’a pas seulement affirmé son rôle pionnier dans le modèle national des rues du livre, mais elle est aussi devenue un symbole culturel urbain emblématique de la ville dans le contexte de l’intégration internationale.

Photo : VNA/CVN

Autrefois modeste voie située sur la rue Nguyên Van Binh, la Rue du Livre s’est transformée en un espace du savoir ouvert, une destination culturelle et touristique reconnue par le public national et international, marquant durablement l’histoire de l’édition vietnamienne de ces dix dernières années.

Le 8 janvier, une cérémonie célébrant le 10e anniversaire de sa création et de son développement s’est tenue, en présence de représentants des autorités culturelles, des services concernés, de l’Association vietnamienne de l’édition, de maisons d’édition, de librairies, d’écrivains, de chercheurs, ainsi que d’un large public de lecteurs ayant accompagné et soutenu la Rue du Livre tout au long de son parcours. Cet événement fut non seulement l’occasion de revenir sur le chemin parcouru, mais aussi de réaffirmer la position, les valeurs et l’influence durable de la Rue du Livre de Hô Chi Minh-Ville dans la vie culturelle locale.

Espace des connaissances au cœur de la ville

Dans le contexte où la culture de la lecture doit faire face à une concurrence intense de la culture audiovisuelle et des plateformes de divertissement numériques, la création de la Rue du Livre de Hô Chi Minh-Ville en janvier 2016 a été considérée comme un jalon important, contribuant à l’émergence d’un espace de lecture ouvert, convivial et proche de la communauté. Depuis lors, cette rue est rapidement devenue une institution culturelle publique dynamique, nourrissant le savoir, éveillant l’amour des livres et diffusant la culture de la lecture auprès des habitants de la ville ainsi que de tout le pays.

Les débuts furent modestes, avec seulement 19 stands appartenant à 14 maisons d’édition et librairies, accompagnés de deux cafés-livres et de deux kiosques de produits culturels et de souvenirs. La Rue du Livre de Hô Chi Minh-Ville s’est aujourd’hui développée en un ensemble de 30 stands, rassemblant plus de 20 unités actives dans les domaines de l’édition, de la diffusion et de la culture. Chaque stand possède sa propre identité, contribuant à façonner une physionomie vivante, créative et fortement marquée par la culture urbaine de cet espace singulier.

Au-delà de ses activités de vente et de diffusion du livre, la Rue du Livre de Hô Chi Minh-Ville est devenue, au fil des années, un haut-lieu culturel de la ville, avec près de 3.000 événements organisés ces dix dernières années.

Des rencontres entre auteurs et lecteurs, présentations de nouvelles publications, salons du livre thématiques, programmes destinés aux élèves et aux étudiants, jusqu’aux expositions artistiques, spectacles de cultures contemporaine et traditionnelle, activités interactives, ateliers de compétences et expériences culturelles diverses… l’ensemble de ces initiatives a contribué à la diffusion de valeurs intellectuelles et humanistes, tout en rapprochant des ouvrages de grande valeur de lecteurs de toutes les générations.

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques, la Rue du Livre de Hô Chi Minh-Ville accueille environ 3.000 visiteurs par jour, dont près de 30% sont des touristes internationaux. La fréquentation augmente fortement les week-ends, attirant en particulier les jeunes et les familles. Ce lieu ne se limite pas à l’achat ou à la lecture de livres : il constitue également un espace public idéal pour se détendre, échanger et participer à des activités culturelles et éducatives saines, au cœur du rythme animé de la vie urbaine.

Ecosystème de la lecture dynamique et créatif

La Rue du Livre a également connu des épreuves, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, période durant laquelle les activités en plein air et les rassemblements publics ont dû être suspendus ou limités afin de freiner la propagation du virus. Toutefois, grâce à sa capacité d’adaptation et au renouvellement de son modèle de fonctionnement, elle a su maintenir un chiffre d’affaires stable. Après dix années d’activité, le chiffre d’affaires cumulé dépasse 433 milliards de dôngs, un indicateur révélateur de l’efficacité économique du modèle, étroitement lié aux valeurs culturelles et sociales qu’il génère.

Parallèlement à la préservation d’un espace de lecture traditionnel, la Rue du Livre de Hô Chi Minh-Ville n’a cessé d’innover afin de toucher le jeune public à l’ère de la transformation numérique. Ces dernières années, des formats tels que livres audio, livres numériques et bibliothèques en ligne ont été développés, tandis que les modes de diffusion et d’organisation des événements se sont diversifiés et assouplis, offrant aux lecteurs des expériences plus modernes. D’un avantage fondé sur la quantité, le livre s’oriente progressivement vers une exigence accrue de qualité, afin de répondre aux attentes toujours plus élevées du public.

Évaluant le rôle de la Rue du Livre dans les activités d’édition, Pham Minh Tuân, président de l’Association vietnamienne de l’édition, estime qu’elle constitue un modèle exemplaire de développement de la culture de la lecture associée à l’édition, contribuant à promouvoir une croissance harmonieuse et durable de l’industrie éditoriale et de la culture de la lecture.

Au-delà de sa signification pour Hô Chi Minh-Ville, le modèle a généré un puissant effet de rayonnement, devenant une référence pour de nombreuses localités à travers le pays dans la création de rues similaires, d’espaces dédiés au livre et de dispositifs culturels de promotion de la lecture adaptés aux conditions des villes modernes. Phan Xuân Thuy, chef adjoint de la Commission centrale de la propagande et de la mobilisation des masses du Parti communiste du Vietnam, a souligne que la Rue du Livre de Hô Chi Minh-Ville représente une source de référence importante pour le développement d’espaces culturels de lecture ancrés dans la communauté.

Photo : VNA/CVN

Grâce à ses contributions remar-quables, le projet architectural de la Rue du Livre de Hô Chi Minh-Ville a reçu la plus haute distinction dans la catégorie “Potentiel économique“ décernée par la Fédération internationale de l’architecture du paysage.

Renouveau de la Rue du Livre

En 2023, la Rue du Livre a été élue parmi les dix lieux de shopping les plus intéressants et les cent expériences les plus remarquables de Hô Chi Minh-Ville. En 2024, elle a de nouveau été honorée en figurant parmi les cinquante destinations touristiques les plus attractives de la ville et des treize provinces et villes du Delta du Mékong.

S’exprimant lors de la cérémonie commémorative, Lê Hoàng, directeur de la Société de la Rue du Livre de Hô Chi Minh-Ville, souligne qu’au cours des dix dernières années, ce lieu a largement dépassé son rôle initial de simple espace de diffusion de publications pour devenir un véritable centre de connexion entre la culture, l’éducation, l’art et la créativité. Près de sept millions de livres y ont été diffusés et des milliers d’activités variées organisées, contribuant à façonner “une rue dédiée au savoir“ , où les valeurs culturelles positives sont préservées et diffusées dans un environnement verdoyant, sans bruit, sans fumée de véhicules et sans déchets.

Entrant dans une nouvelle phase de développement, la Rue du Livre de Hô Chi Minh-Ville s’engage à poursuivre le renouvellement de ses modes d’organisation, à renforcer les liens avec la communauté et à appliquer les technologies de manière appropriée, afin de devenir non seulement un lieu de lecture, mais aussi un espace du savoir ouvert, vivant, moderne et durable - un lieu où chacun peut trouver connaissance, inspiration et sérénité au cœur d’une métropole dynamique.

Xuân Hoàng/CVN