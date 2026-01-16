Santé

Hô Chi Minh-Ville : l’empreinte des gouttes de sang généreuses en 2025

En 2025, le don de sang bénévole (DSB) a atteint des records à Hô Chi Minh-Ville et ses environs. Ce succès, porté par l’engagement des autorités et l’élan humanitaire citoyen, masque toutefois des défis persistants. La Croix-Rouge et le secteur médical doivent désormais trouver des solutions durables pour pérenniser ces résultats.

Des chiffres éloquents

Le point le plus marquant de 2025 est le résultat de la collecte de sang, qui a dépassé l’objectif fixé. Du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, le volume total de sang collecté a atteint 387.674 unités, soit 101,17% du plan. Il est à noter que la qualité de la source de sang a été nettement améliorée, avec un taux de poches de sang de 350 ml à 450 ml atteignant 99,59%, et un taux de sang "propre" supérieur à 98%. En particulier, le taux de donneurs de sang réguliers s’est maintenu à un niveau élevé, dépassant 70%, contribuant à assurer un approvisionnement stable pour les urgences et les traitements, évitant ainsi les pénuries localisées pendant les jours fériés et le Têt.

Ces informations sont présentées dans le rapport du bilan du mouvement de don de sang humanitaire en 2025, présenté lors d'une conférence organisée le 16 janvier.

Ce succès est le fruit de campagnes de communication à grande échelle. De grands événements tels que le "Festival du printemps rouge", la Journée nationale du don de sang bénévole, la campagne "Gouttes de sang rose de l’été" et le programme "Voyage rouge" ont créé un fort impact. La seule campagne du printemps rouge 2025 a mobilisé plus de 70.377 unités de sang, tandis que le 13e "Voyage rouge" a collecté 5.712 unités. L’application des technologies numériques via l’application giotmauvang.org.vn a également marqué les esprits en se déployant jusqu’aux arrondissements, communes et villes, aidant les citoyens à accéder facilement au don de sang et à s’y inscrire.

Outre la collecte, le soin apporté aux donneurs de sang et leur mise à l’honneur ont été réalisés avec attention. Au cours de l’année, des milliers de cas ont été proposés pour des récompenses à différents niveaux, allant des certificats de mérite du Premier ministre et du ministère de la Santé aux médailles "Pour la cause humanitaire". En particulier, le maintien et le renforcement des Clubs de donneurs de sang de réserve et des Clubs de groupes sanguins Rares (Rh-), comptant des milliers de membres, sont devenus un "bouclier" solide, prêt à intervenir dans des situations d’urgence dans de grands hôpitaux comme Cho Rây ou l’Hôpital de transfusion et d’hématologie.

Avantages du consensus

Il est possible d’affirmer que le travail du don de sang en 2025 a bénéficié d’une attention particulière du Comité populaire de la ville et des Comités directeurs à tous les niveaux. Le financement des activités a été versé en temps voulu et les plans ont été approuvés tôt, créant des conditions favorables à la concertation et à la mise en œuvre. La coordination harmonieuse entre la Croix-Rouge, le secteur de la santé et les agences de communication du niveau central au niveau local (VTV, HTV, journaux Tuôi Tre, Sài Gon Giai Phong…) a créé un front de communication unifié et efficace.

De plus, l’intégration du mouvement de don de sang aux activités culturelles et sociales locales a aidé les citoyens à mieux comprendre le sens du message "Chaque goutte de sang donnée, c’est une vie sauvée". Le soutien des bénévoles, des fonctionnaires et la participation enthousiaste de la jeunesse et des étudiants universitaires ont créé une ressource abondante, faisant du mouvement non seulement une campagne à court terme, mais aussi une valeur culturelle durable de la communauté.

Face aux défis réels

Malgré de nombreux succès, le rapport met également en évidence les difficultés existantes. Le plus grand défi actuel est la consolidation des Comités directeurs du don de sang bénévole au niveau des districts et des communes après la réorganisation et la fusion des unités administratives. Les changements de personnel ont entraîné de nombreuses perturbations dans l’approche du terrain et la mise en œuvre des plans. De plus, l’objectif de mobilisation est de plus en plus élevé, tandis que certaines zones, après la fusion, n’ont pas encore réussi à stabiliser rapidement leur appareil de gestion, ce qui entraîne encore l’annulation de certaines collectes de sang.

Sur le plan technique, le logiciel de gestion entre les différentes unités de collecte de sang (Hôpital de transfusion et d’hématologie et Centre de don de sang humanitaire) n’est pas encore réellement synchronisé. Cela complique le décompte du nombre de dons et la recherche des antécédents des donneurs, affectant ainsi le processus d’attribution des récompenses, ce qui fait que certains donneurs dévoués ont le sentiment que leurs droits ne sont pas satisfaits en temps voulu. En outre, le fait que Hô Chi Minh-Ville doive fournir du sang aux provinces voisines et à la région du delta du Mékong fait parfois chuter le niveau des réserves, exigeant un double effort de la part des forces de mobilisation locales.

Le régime de soutien logistique pour les donneurs de sang est également un sujet de préoccupation. Actuellement, la politique d’octroi de cartes d’assurance maladie aux donneurs qui donnent trois fois par an ou plus n’est pas encore appliquée de manière uniforme entre des régions comme Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Bà Ria - Vung Tàu, ce qui provoque des comparaisons et de l’anxiété chez les bénévoles.

Orientations pour 2026

Afin de maintenir et de développer les résultats obtenus, le Comité directeur du don de sang bénévole a formulé plusieurs propositions et recommandations importantes. Tout d’abord, il est nécessaire d’ajuster et de compléter rapidement le règlement d’activité et de récompense afin de l’adapter à la situation réelle, notamment en envisageant de remplacer la forme papier des certificats par un code d’identification ou un certificat électronique pour moderniser la gestion. La répartition scientifique des zones de collecte de sang entre les unités fonctionnelles doit également être réalisée rapidement afin d’optimiser les ressources.

Une recommandation centrale est de proposer au Comité populaire de la ville d’envisager l’octroi de cartes d’assurance maladie aux donneurs de sang trois fois par an, afin de créer une motivation et de protéger la santé des bénévoles. Parallèlement, il est nécessaire d’accélérer la transformation numérique en perfectionnant les fonctionnalités de l’application giotmauvang.org.vn, tout en assurant la sécurité et l’interconnexion des données. La formation et l’encadrement du réseau de bénévoles au niveau local doivent également être mis en avant, en particulier les compétences en matière de sensibilisation et de mobilisation pour le don de grandes poches de sang (350 ml - 450 ml).

Dans son orientation pour 2026, la ville se fixe pour objectif de continuer à améliorer la qualité du travail de sensibilisation, en visant la durabilité. La construction de points de collecte de sang fixes, plus pratiques et modernes, sera une priorité absolue. "La satisfaction et la santé des donneurs de sang sont la mesure du succès du mouvement" : ce n’est pas seulement un objectif, mais aussi un engagement de ceux qui œuvrent pour la cause humanitaire dans la ville portant le nom de l’Oncle Hô, déterminés à maintenir ce flux de sang généreux pour sauver des vies et aider la société.

