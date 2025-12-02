TikTok veut déménager des activités de services vers le CFI de Hô Chi Minh-Ville

TikTok, la populaire plateforme de médias sociaux et de partage de vidéos, envisage de transférer trois de ses services transfrontaliers de l’étranger vers le Vietnam, au sein du futur Centre financier international (CFI) de Hô Chi Minh-Ville (Sud), dans le cadre de sa stratégie d’expansion au Vietnam.

Photo : NDEL/CVN

Le projet a été abordé vendredi 28 novembre lors d’une rencontre entre Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, et Chanida Klyphun, directrice des politiques publiques pour l’Asie du Sud-Est chez TikTok.

Les discussions ont porté sur la coopération stratégique, et plus particulièrement sur le soutien aux initiatives de la ville liées au futur CFI et au développement des entreprises numériques locales.

Chanida Klyphun a indiqué au président de la ville que TikTok étudiait la possibilité de transférer trois services majeurs, actuellement gérés à l’étranger, vers des entités locales au sein du CFI.

À cette fin, la plateforme prévoit de créer trois sociétés dédiées à ces services, en accord avec la stratégie de la ville en matière d’économie numérique.

Ces entreprises comprennent une société de logistique capable de traiter un à deux milliards de commandes par an, TikTok Payment, une plateforme de paiement numérique qui compte 45 millions d’utilisateurs vietnamiens, et une entreprise de commerce numérique dont le chiffre d’affaires annuel brut devrait dépasser les 10 milliards de dollars américains.

Chanida Klyphun a exprimé l’espoir que les autorités de Hô Chi Minh-Ville apporteraient leur soutien et créeraient des conditions favorables afin d’accélérer l’obtention des licences, permettant ainsi aux nouvelles sociétés de démarrer leurs activités dès 2026 dans le cadre de l’expansion de TikTok au Vietnam.

Nguyên Van Duoc a salué ce projet et a déclaré qu’il aiderait la plateforme à mener à bien les procédures nécessaires dans les meilleurs délais. Il a également encouragé TikTok à envisager d’installer son siège social dans le futur Centre financier international (IFC), dont l’ouverture est prévue le mois prochain.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a apprécié la contribution de TikTok, à travers des initiatives concrètes qui ont promu l’identité culturelle, le tourisme et le potentiel d’innovation de la ville ces dernières années.

Il a également salué les programmes de formation à l’économie numérique de la plateforme et son soutien à des millions de petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux projets OCOP (À chaque commune son produit), pour faciliter leur accès aux marchés internationaux.

Chanida Klyphun a remercié les autorités de Hô Chi Minh-Ville pour leur accueil chaleureux et a indiqué qu’elle ferait part du fort soutien de la municipalité aux dirigeants internationaux de TikTok.

Elle a souligné que l’annonce des plans stratégiques de TikTok constituait une étape concrète de la coopération public-privé, témoignant de la confiance d’une entreprise technologique mondiale dans le potentiel du marché vietnamien et dans les efforts déployés par la ville pour bâtir un environnement commercial numérique transparent et moderne.

Chanida Klyphun a également mis en avant les investissements de près de 5 milliards de dollars de TikTok au Vietnam ces sept dernières années.

Son écosystème a contribué aux moyens de subsistance de plus de six millions de personnes et d’entreprises et a rapporté plus de 4.000 milliards de dôngs (151,7 millions de dollars) au budget de l’État.

TikTok est une plateforme de divertissement vidéo courte comptant plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde. L’entreprise exploite un écosystème complet articulé autour du concept de "shoppertainment", tirant parti de la diffusion rapide des contenus vidéo courts pour stimuler le commerce électronique.

Au Vietnam, TikTok n’est pas seulement une application de divertissement, mais aussi une plateforme de commerce électronique transfrontalière et de paiement international.

NDEL/VNA/CVN