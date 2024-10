À Cao Bang, le charme de la montagne Mat Thân Nui vu à vol d’oiseau

La montagne Mat Thân Nui, dans le parc géologique de Non Nuoc de la province de Cao Bang (Nord) qui est reconnu géoparc mondial par l’UNESCO, est considérée comme la plus belle du Vietnam en raison de ses paysages splendides.

Photo : VNA/CVN

Les locaux ont surnommée cette montagne vieille de 300 millions d’années "Phja Piót", ce qui signifie "montagne percée", et ce en raison de l’immense trou qui la perce de part en part et lui confère une physionomie exceptionnelle, unique au Vietnam et peut-être même dans le monde.

Selon la légende, la montagne était le refuge d’un dragon féroce. Un jour, un jeune homme courageux le tua et libéra les habitants de sa domination brutale. Et pour commémorer l’exploit de leur bienfaiteur, ils surnommèrent la montagne Mat Thân Nui.

La voie menant à la montagne Mat Thân Nui est entourée des deux côtés par des murets de pierres. La montagne est percée d’un gigantesque trou de 50 m de diamètre et d’une hauteur de 30 mètres donnant l’illusion d’un œil géant regardant partout aux alentours. Au sommet, le touriste a une vue panoramique de la région, dont de splendides montagnes calcaires, des rizières vertes et des hameaux paisibles.

Mat Thân Nui est un endroit de rêve pour tous ceux qui aiment la nature, les activités sportives de plein air telles que trekking, canoë, varappe, la découverte des grottes et de la culture locale. À la saison des pluies, de juin à septembre, le touriste peut découvrir en canoë les alentours de la montagne.

La beauté naturelle de la montagne est préservée totalement, et les touristes choisissent de venir ici à la saison sèche en septembre - octobre car la météo est favorable aux excursions.

Pour découvrir au mieux Mat Thân Nui, le touriste devrait s’équiper de bonnes chaussures de marche, d’un chapeau, appliquer de la crème solaire. Il devra aussi par respect du site jeter ses ordures dans les poubelles. Mat Thân Nui est en train de devenir l’une de nouvelles destinations très prisées des jeunes qui la surnomme "Tuyêt tinh côc", ce qui signifie "lieu aux paysages féeriques au fond des montagnes et vallées".

