Bà Ria - Vung Tàu élargit ses initiatives de promotion du tourisme pendant la basse saison

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

Ainsi, le programme de stimulation du tourisme comprend de nombreuses promotions attrayantes telles que des réductions de 10% à 65% sur des services d'hébergement, la restauration, les voyages, les salles de conférence et autres. Tous sont valables jusqu’au 31 décembre 2024.

Destinations touristiques attractives

Ces dernières années, la province de Bà Ria - Vung Tàu continue d'être une destination touristique attrayante, attirant de plus en plus de touristes nationaux et étrangers. Les activités touristiques dans la localité ont radicalement changé, apportant une contribution importante au processus de son développement socio-économique.

De nombreuses organisations et individus exerçant des activités touristiques dans la province ont reçu des récompenses précises dans le domaine du tourisme : la ville de Vung Tàu a reçu à trois reprises le noble prix “Ville du tourisme propre de l'ASEAN”; l'hôtel de villégiature Grand Hô Tràm Strip, le prix "Lieu du MICE en ASEAN 2024"; l'hôtel de villégiature Minera Resort, le prix "ASEAN Spa Service 2023"; l'hôtel Pullman Vung Tàu, le prix "Lieu du MICE en ASEAN 2024"; Vedana Lagoon Resort & Spa, le prix "des hôtels verts en ASEAN 2022"...

Lors de la conférence de presse, le directeur du Service du tourisme de la province de Bà Ria - Vung Tàu, Trinh Hàng, a déclaré qu'avec la détermination de faire de l'industrie touristique de la province de Bà Ria - Vung Tàu un secteur économique clé et une destination impressionnante pour les touristes nationaux et internationaux, en 2024, cet organe touristique étatique s'est coordonné de manière proactive avec d'autres services, branches et localités pour conseiller activement le Comité populaire de la province de Bà Ria - Vung Tàu dans le déploiement synchrone de nombreuses tâches et solutions pour promouvoir le développement du tourisme.

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

Au cours des dix premiers mois de l'année, Bà Ria - Vung Tàu a accueilli plus de 14,4 millions de visiteurs, soit 92,76% du plan annuel et une augmentation de 20% sur la même période de l’an dernier.

Parmi eux, le nombre total de visiteurs en hébergement s'est élevé à plus de 4,475 millions de personnes, atteignant 93,37% du plan de l'année, soit une augmentation de 16,99% sur la même période. Les revenus de ce secteur sont estimés à 15.397 milliards de dôngs, soit 93,37% du plan annuel, en hausse de 21% sur la même période.

Diversification des produits

et services touristiques

Selon le directeur Trinh Hàng, pour assurer la croissance du tourisme de Bà Ria - Vung Tàu au 4e trimestre ainsi que pour diversifier les produits et services touristiques et améliorer la compétitivité avec d’autres localités du pays, Bà Ria - Vung Tàu renouvellera les produits touristiques existants et développera de nouveaux produits touristiques pour répondre aux besoins des touristes.

En particulier, de nombreuses activités culturelles, artistiques et sportives ont été organisées tout au long de 2024 tels que le programme d'échange de performances artistiques entre la ville de Vung Tàu et de Gunsan (République de Corée), le concours de Mister World 2024, le tournoi de Marathon Strong du Vietnam 2024, la 3e course de Vung Tàu City Trail, la Semaine du tourisme de Bà Ria - Vung Tàu 2024, le programme artistique accueillant la Nouvelle Année 2025, le programme "Honda Biker Rally", la série d'événements de la foire de printemps et d’activités pour accueillir le Têt du Serpent 2025, le Festival du 239e anniversaire de la mort de Mme Phi Yên, la cérémonie d'annonce de la planification générale de la construction de Côn Dao jusqu'en 2050 ou encore l’annonce de la décision de reconnaître la zone touristique nationale de Côn Dao.

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

Services touristiques à prix cassés

En outre, le Service provincial du tourisme en collaboration avec l'Association du tourisme de Bà Ria - Vung Tàu a lancé le programme de stimulation du tourisme visant à attirer des délégations de touristes MICE au quatrième trimestre de l'année 2024. Le programme de stimulation du tourisme comprend des réductions de 10% à 65% sur les services d'hébergement, la restauration, les voyages, les salles de conférence et autres.

Le directeur Trinh Hàng a affirmé que "La qualité des services est un facteur important déterminant la satisfaction des touristes. Les entreprises doivent investir dans la modernisation des infrastructures, la formation des employés et l'amélioration des processus de services pour offrir la meilleure expérience aux visiteurs. La garantie de l'hygiène environnementale, de la sécurité alimentaire et une attitude de service professionnel créeront une bonne impression et encourageront les visiteurs à revenir".

Photo : Tân Dat/CVN

Pour sa part, le vice-président de l'Association provinciale du tourisme de Bà Ria - Vung Tàu, Hoàng Ngoc Linh, a informé que de nombreux hôtels et centres de villégiature ont ajusté leurs réductions au-delà du programme de stimulation du tourisme lancé, se montrant particulièrement flexibles pour les clients familiers et traditionnels. On peut citer le programme promotionnel de 10% à 65% dans 34 unités de services d'hébergement et entreprises de voyages à travers la province de Bà Ria - Vung Tàu, applicable du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024.

En outre, le Service du tourisme de la province de Bà Ria - Vung Tàu a donné à cette occasion des informations sur 233 zones et destinations touristiques et 54 circuits et itinéraires touristiques dans la localité pour présenter le tourisme de Bà Ria - Vung Tàu comme une "destination sûre, conviviale, civilisée et attrayante" grâce à ses ressources et paysages touristiques, ses vestiges historiques et culturels, ses produits et programmes touristiques très riches et attrayants pour les touristes nationaux et internationaux.

Tân Dat/CVN