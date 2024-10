Le 10e Festival des fleurs de Da Lat s'ouvrira en décembre

Avec 45 programmes, le festival vise à élever son statut au niveau national et international, et à continuer d'aider Da Lat à affirmer son rôle en tant que « ville de festivals de fleurs » du Vietnam et ville créative pour la musique de l’UNESCO.

Photo : VNA/CVN

Placé sur le thème «Fleurs de Da Lat - Symphonie de couleurs», le festival comprendra dix événements principaux dont un spectacle musical du Nouvel An, un séminaire international sur le tourisme vert et les industries culturelles, une «rue du vin, du thé et du café» et un défilé de fleurs avec chars et costumes.

Des expositions de fleurs couvriront bien des lieux du centre-ville comme le lac Xuan Huong, avec la participation d’entreprises et de résidents locaux. Certaines unités et localités étrangères ayant des liens de coopération avec Lâm Dông et Da Lat participeront également à plusieurs programmes. La cérémonie d'ouverture sera retransmise en direct à la Télévision du Vietnam le 5 décembre et le spectacle de clôture le 31 décembre.

La province de Lâm Dông a pour objectif d'attirer 2 millions de visiteurs durant le festival, a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial et chef du comité d'organisation de l’événement, Pham S.

VNA/CVN