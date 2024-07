Hô Chi Minh-Ville et Hanoï classées "villes émergentes" dans la région Asie-Pacifique

Hô Chi Minh-Ville et Hanoï ont été classées comme villes émergentes dans la région Asie-Pacifique dans le premier baromètre des villes inclusives récemment publié par Cushman & Wakefield, l'une des principales sociétés mondiales de services immobiliers.

Photo : VNA/CVN

Les villes émergentes sont définies comme témoins de l’émergence de poches de progrès visant à assurer l’inclusion sociale et urbaine de leurs citoyens.

Selon Cushman & Wakefield, Hô Chi Minh-Ville se distingue par ses niveaux favorables de densité de population, son niveau élevé d'accès aux soins de santé et ses loyers résidentiels abordables.

Parallèlement, les trois principaux facteurs déterminants à Hanoï incluent des niveaux élevés d’égalité des sexes, des logements relativement abordables et des coûts de transport bas.

Les villes représentées dans le Baromètre se trouvent à différentes étapes de leur parcours vers des environnements urbains plus inclusifs et dynamiques. Au lieu de classer les villes par performance, il mesure leurs progrès par rapport à ces points de départ, mettant en évidence les réussites exemplaires et fournissant une feuille de route concrète pour leur amélioration.

VNA/CVN