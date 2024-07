Hô Chi Minh-Ville accélère les grands projets d'infrastructures de transport

Photo : SGGP/CVN

Parmi les projets, le tunnel d'intersection Nguyên Van Linh - Nguyên Huu Tho devrait être ouvert à la circulation en septembre et être entièrement achevé en décembre.

Nguyên Van Nên, secrétaire du Comité du Parti de la ville, a mené une inspection du projet de tunnel à l'intersection Nguyên Van Linh - Nguyên Huu Tho pour résoudre les problèmes et terminer le projet plus tôt que prévu.

Il s'agit de l'un des principaux projets de transport qui jouera un rôle important dans la réduction des embouteillages dans la zone sud de la ville.

Sur le chantier, plus de 100 officiers, ingénieurs et ouvriers et 42 machines et équipements ont été mobilisés pour mener à bien sans relâche le projet du tunnel.

Les ingénieurs et les ouvriers sont divisés en groupes et travaillent à tour de rôle en trois équipes afin d'accélérer l'avancement de la construction de certains éléments et d'achever le projet dans les plus brefs délais, selon les directives du Comité du Parti et du Comité populaire de la ville.

Luong Minh Phuc, directeur du Comité de gestion du projet d'investissement dans la construction des travaux de transport de la ville, a déclaré que le tunnel contribuerait à assurer la fluidité du trafic.

"Tous les groupes doivent faire tout leur possible pour ouvrir le tunnel à la circulation le plus rapidement possible", a-t-il déclaré.

Les investisseurs, le Département de police de la circulation relevant du Département de la sécurité publique de la ville et les unités concernées se sont coordonnés pour gérer les problèmes afin de réduire les embouteillages, créer des conditions favorables à la construction et garantir des déplacements routiers sûrs et confortables, a-t-il déclaré.

La construction du tunnel à l'intersection des rues Nguyên Van Linh et Nguyên Huu Tho dans l’arrondissement 7, avec un investissement de 830 milliards de dôngs (32,4 millions d'USD), a commencé en septembre 2020. Jusqu'à présent, environ 70% du volume de travail a été réalisé.

Réduire les embouteillages

Bùi Xuân Cuong, vice-président du Comité populaire municipal, effectue régulièrement des inspections du projet et exhorte les investisseurs à accélérer les progrès.

La ville a pour objectif d’achever prochainement des projets dans la zone Sud, créant ainsi les conditions d’un développement social et économique et réduisant les embouteillages à l’entrée sud de la ville.

Photo : VNA/CVN

En outre, la ville a également accéléré le projet de construction du pont Rach Dia sur la rue Lê Van Luong reliant arrondissement 7 et le district de Nhà Bè.

Le projet a coûté plus de 512,7 milliards dôngs (20 millions d'USD), a débuté en juin 2023 et devrait s'achever fin 2024.

Le pont réduira le temps de trajet entre les deux districts et résoudra les points de congestion tels que les ponts Kenh Te et Phuoc Long, l'intersection Nguyên Huu Tho - Nguyên Van Linh et le carrefour Huynh Tân Phat - Bùi Van Ba.

Cela contribuera également à relier la ville à la province de Long An.

Sur le chantier de construction du terminal 3 de l'aéroport international de Tân Son Nhât, dans l’arrondissement de Tân Binh, des milliers d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers ainsi que des centaines de machines s'affairent désormais à achever leur travail.

La charpente brute, couvrant une superficie de 112.500 m², a été achevée tandis que d'autres éléments majeurs seront également terminés après près d'un an de construction.

Lê Khac Hông, chef du conseil d'administration du projet de construction du terminal T3, a déclaré que la phase structurelle du terminal de quatre étages et un sous-sol avait été achevée avec 15 jours d'avance sur le calendrier prévu.

Le terminal couvre une superficie totale d'environ 112.500 m² et comprend quatre étages, un sous-sol, 90 comptoirs, 20 comptoirs de dépôt de bagages automatisés, 42 bornes d'enregistrement, 27 portes menant aux avions, 16 unités de stockage de bagages et 25 aéroportuaires.

Le terminal VIP privé comprend huit portes de sécurité de l'aéroport et un salon de classe affaires.

Le nouveau terminal est conçu pour accueillir 20 millions de passagers par an et 7.000 passagers aux heures de pointe.

Avec un capital total de près de 11.000 milliards de dôngs (430,5 millions d'USD), il devrait être achevé d'ici fin 2024.

Environ 97% du volume de travail du parking à plusieurs étages sur une superficie totale de 130.000 m² a été réalisé. Le bâtiment, comprenant deux sous-sols et quatre étages, offre également des services non aéronautiques tels qu'un centre commercial, des hôtels et des restaurants.

En outre, la construction d'une nouvelle route reliant les rues Trân Quôc Hoàn, Công Hoà et Phan Thuc Duyên dans l’arrondissement de Tân Binh afin de réduire les embouteillages autour de l'aéroport sera achevée d'ici la fin de cette année.

La construction du chemin d'accès a été approuvée pour un coût total de plus de 4,8 billions de dôngs (187,7 millions d'USD).

VNA/CVN