Pour accroître les exportations vers Singapour

Par conséquent, les exportateurs de produits alimentaires vers Singapour doivent comprendre ses exigences applicables et s'assurer que les expéditions doivent être conformes à ses normes et réglementations.

En outre, le 16 février 2024, le ministère des Finances de Singapour a proposé le projet de loi sur les entreprises multinationales (impôt minimum), la loi (ajouté) sur la mise en œuvre de l’impôt complémentaire minimum national (DTT) et le Règle d'inclusion du revenu (IIR). Ces politiques auront des impacts directs sur l'attraction des investissements étrangers à Singapour et des investissements de Singapour à l'étranger.

Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a souligné que Singapour était un partenaire de coopération particulièrement important du Vietnam.

Le Vietnam espère que Singapour continuera à soutenir le Vietnam dans un certain nombre de domaines, notamment la transformation numérique, l'économie verte, l'énergie propre et l’objectif d’atteindre une zéro émission nette en 2050.

L'Office du commerce du Vietnam à Singapour continuera à mettre à jour la situation, les mécanismes et les politiques de Singapour ; à aider les entreprises vietnamiennes à promouvoir les échanges commerciaux, à présenter leurs produits, à promouvoir leurs marques et leurs produits et à accroître la présence de produits vietnamiens dans le pays.

L'office aidera également les délégations commerciales de Singapour à chercher des sources de marchandises et à promouvoir les investissements au Vietnam dans l'industrie, le commerce et les services.

