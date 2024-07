La réunion sur le rapport sur le Projet de création du marché du carbone

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé ce vendredi 12 juillet à Hanoï une réunion avec les ministères et les branches sur le rapport sur le Projet de création du marché du carbone.

S'exprimant lors de la réunion, Trân Hông Ha a souligné que la création du marché du carbone était une question difficile et complexe, avec de nombreux changements, nécessitant un engagement unifié pour sa mise en œuvre à l'échelle mondiale. Actuellement, de nombreux pays ont établi le marché du carbone, formant progressivement des barrières techniques liées au crédit carbone pour les marchandises.

"Pour garantir les intérêts des entreprises et du pays, le Vietnam ne peut pas rester à l'écart", a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre a demandé au Comité de rédaction du Projet d'analyser de manière approfondie la situation mondiale, régionale et nationale ; de clarifier la nécessité de la création du marché du carbone, d’assurer la mise en œuvre proactive des engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et suivre les nouvelles normes techniques liées aux émissions appliquées aux biens.

Le fonctionnement du marché carbone doit suivre une feuille de route, sous la direction de l'État, en fonction de la capacité et du niveau de développement des entreprises et de l'économie, garantissant les intérêts nationaux.

Trân Hông Hà a insisté sur l'objectif du projet : respecter les engagements internationaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, créer de nouveaux flux financiers pour les activités de réduction des émissions de gaz à effet de serre et créer une motivation pour la transformation verte des industries et des domaines économiques.

Présent à la réunion, le vice-ministre des Finances, Lê Tân Cân, a déclaré que le projet visait à développer le marché du carbone au Vietnam, contribuant ainsi à la mise en œuvre de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à faibles coûts pour les entreprises et la société, favorisant le développement de technologies à faibles émissions, améliorant la compétitivité des entreprises vietnamiennes, développant une économie à faible émission de carbone et répondant de manière proactive au changement climatique.

La mise en œuvre du marché du carbone traverse deux phases : phase pilote (2025-2027) et fonctionnement officiel (à partir de 2028 et après 2030).

Lors de la réunion, les délégués ont discuté des questions soulevées lors de la création du marché du carbone telles que la création de l'offre et de la demande, l’évaluation de ses impacts sur les entreprises et les secteurs économiques, le couloir juridique, les modèles et expériences d'autres pays...

Au Vietnam, ces derniers temps, environ 150 programmes et projets se sont vu attribuer 40,2 millions de crédit carbone et ont été mis en œuvre selon les mécanismes d'échange et de compensation de crédits carbone sur le marché mondial du carbone.

