Le Vietnam fait preuve d’une forte détermination à s’orienter vers les véhicules électriques

>> Le marché des véhicules électriques devrait s'accélérer cette année

>> VinFast présente une gamme complète de véhicules électriques

Photo : Vinfast/CVN

Après que le Premier ministre Pham Minh Chinh a pris des engagements lors de la COP26, le gouvernement a mis en œuvre des mesures fortes et drastiques, telles que la décision 876 de juillet 2022, qui définit une feuille de route pour le secteur des transports afin d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Jusqu'à présent, 57 des 63 localités du pays ont publié des plans d'action pour mettre en œuvre la décision 876, et deux ministères sur cinq ont également élaboré leurs propres plans d'action. Les autres entités gouvernementales sont également en train d’élaborer leurs propres plans.

Cela témoigne d’un effort généralisé et coordonné de la part du gouvernement vietnamien aux niveaux national et local pour conduire la transition verte, en particulier dans le secteur critique des transports.

La transformation verte est un impératif mondial, mais le Vietnam en est encore aux premiers stades de mise en œuvre par rapport à d’autres pays. Cela signifie que le pays a encore beaucoup de travail à faire pour mettre en place les cadres juridiques, institutionnels et politiques nécessaires.

Dans le secteur des transports, le transport routier est le plus grand contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, responsable d'environ 85% des émissions totales du secteur, soit environ l'équivalent de 32 millions de tonnes de CO 2 . Cela fait de la transition vers des sources d’énergie propres dans le transport routier une priorité essentielle.

Le gouvernement a mis en œuvre des politiques fortes et claires soutenant la transition énergétique et le passage aux véhicules électriques (VE). Une feuille de route pour cette transition existe déjà, utilisant principalement des mesures de soutien telles que la taxe spéciale à la consommation et les réductions des frais d'immatriculation pour le secteur des véhicules électriques.

Toutefois, pour que la transformation verte réussisse, la coopération des citoyens est essentielle. Il est donc crucial que le gouvernement annonce une feuille de route claire pour éliminer progressivement la production et la circulation des véhicules à combustibles fossiles. En outre, le gouvernement devrait fournir des informations complètes sur l'efficacité et les avantages des véhicules purement électriques, permettant aux citoyens de prendre des décisions éclairées concernant leurs futurs choix de transport.

Pour les entreprises, le gouvernement doit mettre en place des politiques spécifiques qui facilitent leur participation à la transition énergétique. Ces politiques devraient inclure l’accès aux prêts, des conditions financières favorables et des mécanismes d’incitation, créant ainsi des conditions de concurrence équitables au niveau national. Des circulaires et des lignes directrices spécifiques sont nécessaires pour permettre aux entreprises de contribuer efficacement.

Il existe actuellement diverses réglementations incitatives, comme celles du marché du carbone. Toutefois, les entreprises se sentiront plus en sécurité lorsqu’elles investiront lorsqu’elles verront des mécanismes et des cadres clairs en place.

La tendance à la conversion aux véhicules électriques

Pour promouvoir efficacement l'industrie des véhicules électriques (VE) au Vietnam, il est essentiel de mettre en œuvre des politiques qui encouragent les fabricants, en particulier nationaux, et de mener des campagnes de sensibilisation pour informer le public sur les avantages des véhicules électriques.

Photo : NDEL/CVN

Le gouvernement devrait mener des campagnes à travers les médias, les plateformes sociales et les événements communautaires pour sensibiliser le public aux avantages environnementaux et économiques des véhicules électriques.

Le point de vue du Dr Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l'Institut vietnamien d'économie, a souligné l'importance de politiques de soutien solides à l'industrie vietnamienne des véhicules électriques.

Trân Dinh Thiên préconise des mesures telles que des garanties et des prêts en capital pour améliorer la compétitivité grâce à des économies d'échelle. Le soutien du gouvernement dans des domaines tels que les taux d’intérêt, les délais et les taxes est crucial pour soutenir les véhicules électriques vietnamiens sur la scène mondiale, en promouvant des avantages nationaux alignés sur la durabilité environnementale. Il a souligné que cette approche complète plutôt que contredit les principes du marché, favorisant une industrie nationale compétitive avec une portée mondiale.

En accord, Hoàng Duong Tung du Vietnam Clean Air Network et de l'Association vietnamienne pour la protection de la nature et de l'environnement plaident pour l'électrification de tous les transports publics, sans se limiter aux taxis, comme moyen de réduire le bruit et la pollution.

Son plaidoyer s'étend à la promotion d'options de transport plus propres et plus silencieuses dans divers secteurs afin d'améliorer la durabilité environnementale au Vietnam.

VNA/CVN