Plus de 23 millions d'USD pour le développement durable de la pêche à Cà Mau

Photo : VNA/CVN

Sur l’investissement total, 390,2 milliards de dôngs proviennent de l’aide publique au développement de la Banque mondiale, 273 milliards de l’État et 145,8 milliards du fonds correspondant de la localité.

Dans le cadre du projet, le port de pêche de Rach Goc, dans le district de Ngoc Hiên, sera modernisé, tandis que les infrastructures seront développées pour l'élevage de crevettes biosûre et l'aquaculture durable dans les districts de Dâm Doi, Cai Nuoc et Phu Tân.

L'un des objectifs du projet est de créer une chaîne de valeur et des marques pour améliorer la productivité dans trois zones agricoles des communes de Tân Duc et Ta An Khuong Dông du district de Dâm Doi, de la commune de Dông Thoi du district de Cai Nuoc et des communes de Phu Tân et Phu My du district de Phu Tân.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial Lâm Van Bi, le projet vise à renforcer la durabilité du secteur de la pêche local et sa vaste intégration internationale, ainsi qu'à promouvoir sa résilience climatique et la protection de l'environnement à travers le développement des infrastructures, le renouvellement des technologies et l'amélioration de la gestion et la capacité de production.

Prenant la pêche comme fer de lance économique, Cà Mau a accordé une attention particulière à la capitalisation des forces et du potentiel de la localité, a déclaré Trân Công Khanh, directeur adjoint du Département provincial du Plan et de l'Investissement.

VNA/CVN