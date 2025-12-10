Hô Chi Minh-Ville est prête à accompagner Cuba

Dans la soirée du 9 décembre, l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le consulat général de Cuba, a célébré le 65ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (2 décembre).

La cérémonie s’est déroulée en présence de responsables cubains, notamment Telce Abdel Gonzalez Morera, vice-ministre de l’Agriculture, et Rogelio Polanco Fuentes, ambassadeur de Cuba au Vietnam, ainsi que de dirigeants de Hô Chi Minh-Ville.

Lors de l’événement, la consule générale de Cuba à Hô Chi Minh-Ville, Ariadne Feo Labrada, a rappelé que Cuba fut le premier pays de l’hémisphère occidental à établir des relations avec le Vietnam, forgeant une fraternité solide cultivée par les dirigeants Hô Chi Minh et Fidel Castro. Elle a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant du peuple vietnamien à Cuba, citant notamment le programme national mis en œuvre par la Croix-Rouge vietnamienne et le programme "Soleil sans frontières" organisé par l’Association d’amitié Vietnam - Cuba de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Au nom des autorités de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Minh, président du Conseil populaire municipal, a affirmé que la mégapole du Sud est prête à partager son expertise avec Cuba et à accompagner ce pays dans des domaines tels que l’économie, l’agriculture de haute technologie, l’éducation et la transformation numérique…

À cette occasion, le comité d’organisation a remis symboliquement 15 systèmes d’énergie solaire destinés à des écoles primaires cubaines.

VNA/CVN