Hô Chi Minh-Ville est prête à accompagner Cuba

|Remise symbolique de 15 systèmes d'énergie solaire en faveur d'écoles primaires cubaines à Ariadne Feo Labrada (centre), consule générale de Cuba à Hô Chi Minh-Ville, le 9 décembre.
La cérémonie s’est déroulée en présence de responsables cubains, notamment Telce Abdel Gonzalez Morera, vice-ministre de l’Agriculture, et Rogelio Polanco Fuentes, ambassadeur de Cuba au Vietnam, ainsi que de dirigeants de Hô Chi Minh-Ville.
Lors de l’événement, la consule générale de Cuba à Hô Chi Minh-Ville, Ariadne Feo Labrada, a rappelé que Cuba fut le premier pays de l’hémisphère occidental à établir des relations avec le Vietnam, forgeant une fraternité solide cultivée par les dirigeants Hô Chi Minh et Fidel Castro. Elle a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant du peuple vietnamien à Cuba, citant notamment le programme national mis en œuvre par la Croix-Rouge vietnamienne et le programme "Soleil sans frontières" organisé par l’Association d’amitié Vietnam - Cuba de Hô Chi Minh-Ville.
|Délégués lors de la célébration.
|Photo : VNA/CVN
Au nom des autorités de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Minh, président du Conseil populaire municipal, a affirmé que la mégapole du Sud est prête à partager son expertise avec Cuba et à accompagner ce pays dans des domaines tels que l’économie, l’agriculture de haute technologie, l’éducation et la transformation numérique…
À cette occasion, le comité d’organisation a remis symboliquement 15 systèmes d’énergie solaire destinés à des écoles primaires cubaines.
