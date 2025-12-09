Le Premier ministre exhorte à accélérer les grands projets d'infrastructures

Lors de la 22ᵉ réunion du Comité directeur d'État des ouvrages et projets nationaux importants dans le secteur des transports, tenue le 9 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Comité, a demandé aux ministères, collectivités locales et unités concernées d’intensifier leurs efforts afin d’assurer l’avancement et la qualité de l’ensemble des projets en cours.

Photo : VNA/CVN

La réunion a fait le point sur les 28 tâches assignées lors de la 21ᵉ réunion, visant à lever les obstacles des projets d’autoroutes inscrits dans le programme des 3.000 km à achever d’ici 2025 et à accélérer les préparatifs des cérémonies de lancement et d’inauguration prévues le 19 décembre 2025.

Le Premier ministre a salué les efforts des ministères, collectivités locales, maîtres d’ouvrage et ouvriers, qui ont permis à de nombreux projets d’être achevés avant la date prévue. Il a rappelé que, malgré des conditions météorologiques extrêmes en 2025, la qualité et l’avancement des travaux restent la priorité absolue.

Objectifs majeurs à atteindre

Le Premier ministre a rappelé les objectifs majeurs à atteindre d'ici le 19 décembre, notamment achever techniquement et mettre en service 3.188 km d'autoroutes ; finaliser 1.700 km de routes côtières ; mener à bien l'étape essentielle de l'aéroport international de Long Thanh.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a insisté sur l’importance de ces projets pour le décaissement des fonds publics, la création d’emplois, l’ouverture de nouveaux espaces de développement et le renforcement de la compétitivité économique.

Concernant la phase 1 de l’aéroport de Long Thành, il a demandé le strict respect des directives du secrétaire général Tô Lâm, l’achèvement des travaux restants et la préparation du vol technique prévu le 19 décembre, en vue d’une mise en service commerciale au deuxième trimestre 2026.

Pham Minh Chinh a également requis la mobilisation complète des ressources humaines et matérielles, y compris le soutien de l’Armée et de la Police, afin de rattraper les retards causés par les intempéries. Il a souligné la nécessité de respecter les règles, d’assurer la sécurité, de protéger l’environnement et de garantir les droits légitimes des populations concernées.

Enfin, il a appelé toutes les parties à poursuivre leurs efforts avec rapidité et détermination pour achever les ouvrages au service du développement national et du bien-être de la population.

VNA/CVN