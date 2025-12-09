Vietnam - Macédoine du Nord : vers une coopération renforcée dans l'économie et l’innovation

L’ambassadrice Nguyên Thi Minh Nguyêt a présenté, le 4 décembre, au Palais présidentiel de Macédoine du Nord, ses lettres de créance du président vietnamien Luong Cuong à la présidente Gordana Siljanovska-Davkova.

Lors de la rencontre, la présidente macédonienne a présenté ses condoléances au Vietnam suite aux récentes inondations catastrophiques et a salué plus de trente ans de relations d’amitié entre les deux pays.

Elle a réaffirmé le respect de la Macédoine du Nord pour l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Vietnam, et attache une grande importance à la coopération bilatérale ainsi qu’à la coordination au sein des forums multilatéraux. Elle a souligné que les deux pays disposent encore d’un vaste potentiel de coopération dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de l’agriculture, de la santé, du tourisme, des technologies de l’information et de la transformation numérique. Elle a indiqué que son pays pouvait servir de passerelle pour les produits vietnamiens vers les marchés européens et balkaniques

L’ambassadrice Nguyên Thi Minh Nguyêt a félicité la Macédoine du Nord pour ses avancées socio-économiques malgré un contexte international complexe. Elle a affirmé sa volonté de travailler étroitement avec les autorités macédoniennes afin de promouvoir les relations bilatérales de manière globale, notamment à travers l’intensification des échanges de délégations et le renforcement de la coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Elle a également proposé d’élargir les échanges dans les domaines de la culture, de l’éducation et du tourisme. Elle a également proposé de faire du Vietnam un relais pour faciliter les relations entre la Macédoine du Nord et l’ASEAN.

À l’occasion de la présentation de ses lettres de créance, l’ambassadrice a eu des rencontres avec le vice-ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, le directeur du protocole, le directeur chargé des relations avec les pays hors UE, le vice-président de la Chambre économique de Macédoine du Nord, ainsi qu’avec des représentants d’entreprises et de groupes majeurs tels que BUSHI et BAKO. Les entretiens ont porté sur les opportunités de coopération dans les domaines du commerce, de la promotion des investissements, de l’éducation, des échanges entre les peuples, ainsi que dans les secteurs émergents tels que l’innovation et la transformation numérique.

Dans l’après-midi, l’ambassade du Vietnam à Skopje a organisé l’événement "Vietnam - Macédoine du Nord : Renforcer la coopération en innovation, commerce et échanges culturels", réunissant le vice-ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Zoran Dimitrovski, des représentants des ministères, de la presse, du corps diplomatique, des milieux économiques, de la communauté vietnamienne et des amis du Vietnam.

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadrice Nguyên Thi Minh Nguyêt a présenté les réalisations socio-économiques du Vietnam après près de 40 ans de Renouveau, affirmant la volonté du pays de promouvoir les relations bilatérales dans les domaines clés que sont l’économie, le commerce, la culture et les échanges entre les peuples. Elle a mis en avant les vastes perspectives de coopération dans la science, la technologie et l’innovation, alors que le Vietnam met en œuvre la Résolution 57-NQ/TW sur le développement scientifique, technologique et la transformation numérique, tandis que la Macédoine du Nord déploie sa Stratégie SMART/MK 2030.

Le vice-ministre Dimitrovski a salué le dynamisme du Vietnam ces dernières années et souligné l’importance croissante de la région Asie-Pacifique pour l’Europe. Il a affirmé que la Macédoine du Nord continuerait de faciliter l’expansion de la coopération dans les domaines économique, commercial et touristique, tout en soutenant le Vietnam dans les forums multilatéraux.

La journée s’est achevée par un concert dirigé par le chef d’orchestre Lê Phi Phi, une exposition de produits d’exportation et la dégustation de spécialités vietnamiennes, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et à promouvoir les échanges culturels entre les deux pays.

