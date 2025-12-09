Un rôle accru des femmes à l’Assemblée nationale

Dans la soirée du 9 décembre, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a assisté à la conférence récapitulatif des activités du Groupe des députées de la XV e législature.

Photo : VNA/CVN

La présidente du Groupe des députées, Nguyên Thuy Anh, a indiqué qu’au cours de près de cinq ans, aux côtés de l’ensemble de l’Assemblée nationale, les députées avaient fait preuve de courage, d’intelligence et de dévouement, apportant des contributions importantes au travail législatif, à la supervision parlementaire et à l’adoption de décisions majeures pour le pays.

Les députées ont estimé que le Groupe des députées de la XVe législature avait enregistré un développement remarquable tant en nombre qu’en qualité et que le rôle et la voix des députées ne se limitaient plus aux questions sociales ou à l’égalité des genres, mais s’étendaient désormais avec assurance aux enjeux cruciaux et complexes de la vie politique, économique et sociale.

Le président Trân Thanh Mân a salué et hautement apprécié les contributions actives des députées vietnamiennes durant la législature.

Photo: VNA/CVN

Indiquant qu’il ne reste que deux jours avant la clôture de la 10ᵉ session de la XVe législature, le président de l’Assemblée nationale a appelé les députés à poursuivre leurs efforts les plus élevés pour accomplir les missions confiées par les électeurs et le peuple.

Soulignant que le temps restant avant les élections des députés de la XVIᵉ législature et des membres des Conseils populaires pour la période 2026-2031 n’était plus long, le président de l’Assemblée nationale s’est dit convaincu que les organes parlementaires travailleraient avec la plus grande responsabilité afin d’atteindre un taux de femmes députées égal à celui de la XVe législature, soit plus de 30%.

VNA/CVN