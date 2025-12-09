Le Vietnam et l’Espagne approfondissent leur coopération dans la défense

Le 9 décembre à Hanoï, le général Nguyên Tân Cuong, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a reçu l’ambassadrice d’Espagne au Vietnam, Carmen Cano De Lasala.

Photo : CTV/CVN

Le général Nguyên Tân Cuong a salué le développement vigoureux des relations entre le Vietnam et l’Espagne, qui s’étendent de la politique et de l’économie à la culture, et ont été marquées notamment par la visite officielle du Premier ministre espagnol au Vietnam en avril 2025, la première depuis l’établissement des relations bilatérales en mai 1977. Il a exprimé sa conviction que ces liens continueront de progresser de manière substantielle, à la hauteur du partenariat stratégique bilatéral.

Soulignant les résultats positifs de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense - l’un des secteurs que les dirigeants des deux pays s’attachent à promouvoir -, il a remercié le ministère espagnol de la Défense pour son soutien à l’Exposition internationale de la défense du Vietnam, notamment à travers la participation active du groupe Airbus en 2022 et 2024, et a invité l’Espagne à prendre part à la 3ᵉ édition de l’événement.

Pour l’avenir, le vice-ministre a proposé de poursuivre efficacement les orientations de coopération fondées sur les perceptions communes des dirigeants de haut niveau des deux pays, en se concentrant sur les domaines suivants : échanges de délégations à tous les niveaux ; formation ; industrie de défense ; opérations de maintien de la paix des Nations unies ; coordination et soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

En réponse, l’ambassadrice Carmen Cano De Lasala a qualifié 2025 de jalon important dans la coopération entre l’Espagne et le Vietnam, son "partenaire fiable". Elle a exprimé le souhait que les deux parties continuent d’approfondir leur coopération bilatérale en matière de défense, en particulier dans l’industrie de défense et les opérations de maintien de la paix des Nations unies...

VNA/CVN