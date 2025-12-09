Le secrétaire général Tô Lâm reçoit le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie

Dans l’après-midi du 9 décembre, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam.

Saluant Sergueï Choïgou et la délégation de haut niveau du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a affirmé que cette visite revêt une signification importante, contribuant à renforcer davantage la coopération entre les organes spécialisés des deux pays dans les domaines de la sécurité, de la défense et dans plusieurs autres secteurs de coopération stratégique.

Le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que le Parti et l’État du Vietnam appliquent de manière constante une politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, dans laquelle le renforcement de la confiance et du partenariat stratégique intégral avec la Russie constitue l’une des priorités majeures.

Le secrétaire général Tô Lâm a hautement apprécié les résultats des échanges de travail entre la délégation du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et les organes compétents du Vietnam, et a salué les orientations de coopération auxquelles les deux parties sont convenues, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale, la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité, la sécurité non traditionnelle, l’échange d’informations stratégiques et la formation du personnel.

Renforcer la coopération bilatérale

Il a souligné que, dans le contexte d’une situation mondiale en évolution rapide et complexe, le Vietnam et la Russie doivent renforcer leur coordination, leurs consultations et le partage d’expériences, afin de se soutenir pour la sécurité et la prospérité de chaque pays.

Le Vietnam est prêt à promouvoir et à servir de passerelle et de porte d’entrée pour permettre à la Russie de renforcer sa coopération multiforme avec l’ASEAN et ses États membres, a-t-il déclaré.

Pour sa part, Sergueï Choïgou a souligné que la Russie considère le Vietnam comme un partenaire de confiance et de première importance dans la région Asie-Pacifique. Selon lui, la coopération entre les deux pays repose sur la confiance, le respect mutuel et la conformité au droit international, et la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité - défense, de la formation du personnel et du partage d’expériences face aux défis de sécurité non traditionnelle, a obtenu de nombreux résultats positifs.

Il a exprimé le souhait de promouvoir une coopération globale entre le Conseil de sécurité de Russie et les organes compétents du Vietnam ; d’élargir le dialogue stratégique entre les agences spécialisées ; et a affirmé sa disponibilité à fournir un soutien, partager des expériences, élargir les programmes et mécanismes de coopération, ainsi qu’à mettre en œuvre de nouvelles initiatives adaptées aux besoins et aux conditions de chaque partie.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les mécanismes de coopération économique - commerciale, d’élargir la coopération dans l’énergie, le pétrole et le gaz, l’agriculture, la fabrication mécanique et les hautes technologies, ainsi que de renforcer la connectivité entre localités, entreprises et associations économiques des deux pays afin de créer une nouvelle dynamique pour les relations bilatérales...

