Sécurité et lutte contre la criminalité transnationale : Hanoï et Moscou renforcent leurs liens

Le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a présidé le 9 décembre à Hanoï une cérémonie d’accueil du général Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, avant de s’entretenir avec lui.

Photo: VNA/CVN

Lors de l’entretien, le général Luong Tam Quang a souligné la dynamique positive et continue des relations entre les deux pays. Il a rappelé l’importance stratégique de la visite officielle en Russie du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en mai dernier, à l’occasion des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre patriotique.

Selon le ministre vietnamien, cette visite a donné un nouvel élan au développement des liens bilatéraux dans divers domaines, de la politique et la diplomatie à la défense, en passant par les sciences, l’économie et les échanges culturels.

Faisant le point sur la coopération en matière de sécurité et d'application de la loi, le ministère vietnamien de la Police et les agences compétentes russes, les deux parties ont maintenu des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux. Ils ont signé de nouveaux documents et accords pour répondre aux exigences de la nouvelle période de coopération, notamment en coordonnant la vérification, la traque, l'arrestation et l'extradition des criminels impliquant des citoyens des deux pays. Les deux parties ont également organisé des cours et des programmes de formation pour améliorer les compétences de leurs cadres...

Face à l’évolution rapide de la situation internationale et régionale, marquée par la complexité des menaces traditionnelles et non traditionnelles, le ministre Luong Tam Quang a insisté sur la nécessité de renforcer substantiellement le Partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie.

Il a noté que les activités criminelles, de plus en plus sophistiquées et transnationales, ont un impact direct sur la stabilité et la sécurité sociale des deux nations.

En conséquence, il a proposé d'intensifier le partage d'informations sur les questions d'intérêt commun, de coordonner étroitement le traitement des affaires juridiques impliquant les citoyens des deux pays, et de maintenir des consultations régulières pour se soutenir mutuellement au sein des forums et mécanismes multilatéraux.

En réponse, le général Sergueï Choïgou a affirmé que la coopération sécuritaire entre le Conseil de sécurité russe et le ministère vietnamien de la Police constituait un pilier solide des relations bilatérales.

Exprimant sa confiance dans l’engagement politique des hauts dirigeants des deux pays, il a assuré que Moscou était déterminé à élargir l’espace de coopération.

Les discussions ont permis de dégager un consensus sur l’extension des actions communes dans des domaines prioritaires tels que la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, la sécurité de l’information, la cybersécurité et le renforcement des capacités humaines, répondant aux besoins et aux potentiels respectifs des deux parties.

VNA/CVN