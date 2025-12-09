Le Vietnam et le Laos renforcent la diplomatie populaire

Le 9 décembre à Vientiane, une délégation du Comité vietnamien pour la paix, conduite par son président Uông Chu Luu, a été reçue par Bounthong Chitmany, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et vice-président du Laos.

Lors de la réception, Uông Chu Luu a informé son interlocuteur des résultats de l’entretien entre sa délégation et le Comité lao pour la paix et la solidarité. Selon lui, la coopération entre les deux Comités est devenue un symbole vivant de l’attachement particulier qui caractérise l’amitié entre les peuples vietnamien et lao.

De son côté, Bounthong Chitmany a exhorté les deux parties à maintenir une coordination étroite et à se soutenir mutuellement au sein des forums régionaux et internationaux. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation des jeunes générations à l’histoire et aux valeurs inestimables de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération globale et de la cohésion stratégique entre les deux pays.

Auparavant, dans la matinée du même jour, la délégation vietnamienne s’était entretenue avec le Comité lao pour la paix et la solidarité, dirigé par son président Sommad Pholsena, également vice-président de l’Assemblée nationale du Laos.

Les deux parties ont convenu de créer des conditions permettant aux organisations populaires des deux pays d'accroître leurs échanges et leur partage d'informations. Elles se sont engagées à poursuivre une coordination étroite au sein des forums populaires régionaux et internationaux, à renforcer les échanges d'expériences en matière de diplomatie populaire multilatérale, de mobilisation de ressources sociales pour les activités humanitaires, de développement communautaire et d'amélioration des conditions de vie des populations...

