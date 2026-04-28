Hô Chi Minh-Ville

De nombreuses activités pour célébrer les grandes fêtes du 30 avril et du 1er mai

À l'occasion du 51 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2026) et de la Journée internationale du travail (1 er mai), Hô Chi Minh-Ville organise de nombreuses activités destinées aux habitants locaux et aux touristes, placées sous le thème de la "Réunification nationale", qui se déroule de fin avril à début mai 2026.

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Selon Vo Hô Hoàng Vu, chef de bureau du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, l'organisation de ces commémorations revêt une profonde importance politique et sociale et contribue à promouvoir l'image de la localité comme une ville dynamique et solidaire, tout en constituant un atout majeur pour attirer les touristes pendant les grandes fêtes.

Nombreuses activités significatives pour célébrer les grandes fêtes

Le point d'orgue des commémorations est le programme artistique commémoratif des 30 avril et 1er mai, qui se déroulera de 19h00 à 21h00, avec la participation de nombreux artistes et collectifs professionnels sur la rue piétonne Nguyên Huê, au parc de la rivière Saïgon et dans plusieurs autres lieux de la localité.

Par ailleurs, plusieurs expositions importantes se sont tenues et se tiennent du 23 avril au 12 mai dans divers lieux centraux, tels que la rue piétonne Nguyên Huê-Dông Khoi, le parc de Bach Dang et d'autres espaces publics. Ces expositions présentent des images et des documents historiques relatifs à la lutte de libération nationale, aux réalisations de Hô Chi Minh-Ville et à des thèmes liés à la culture et au peuple vietnamiens.

De plus, la ville organise également le 29 avril des cérémonies d'hommage aux martyrs, avec des offrandes d'encens et de fleurs, en divers lieux. Ainsi, des délégations visiteront le cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville, le cimetière municipal de Thu Duc, le temple commémoratif des martyrs de Bên Duoc (Cu Chi) et plusieurs autres sites historiques importants.

Par ailleurs, de nombreux programmes culturels et sportifs d'envergure seront mis en œuvre à cette occasion. Parmi ceux-ci, la 38e édition de la Coupe cycliste de la Télévision de Hô Chi Minh-Ville, dont l'arrivée est prévue en centre-ville à midi le 30 avril. Elle organisera également des compétitions de sports traditionnels et des spectacles d'art itinérants dans les quartiers et communes du 26 avril au 1er mai, contribuant ainsi au divertissement des habitants des zones périurbaines.

Pour satisfaire les attentes des habitants et des touristes, Hô Chi Minh-Ville organisera également des feux d'artifice dans de nombreux endroits de la localité, notamment des feux d'artifice en altitude dans la zone du tunnel de la rivière Saïgon, en centre-ville et dans les parcs riverains. Des feux d'artifice à plus basse altitude seront également tirés au parc culturel Dâm Sen, dans les districts de Thu Duc, de Cu Chi, de Cân Gio et dans plusieurs autres lieux.

Outre les activités culturelles et artistiques, Hô Chi Minh-Ville met en œuvre de nombreux programmes de soutien aux travailleurs à l’occasion du Mois des travailleurs 2026. La Fédération des travailleurs de Hô Chi Minh-ville organisera la Journée des travailleurs, des programmes de remerciement aux travailleurs, des activités de soutien matériel et moral et des lancements d'initiatives visant à améliorer la productivité du travail.

Diversité des produits touristiques

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, outre les programmes traditionnels, les entreprises touristiques ont activement innové en proposant des produits qui enrichissent l'expérience culturelle et historique, alliant services de qualité et visites variées : circuits routiers, fluviaux, en métro, activités sportives et circuits créatifs. Hô Chi Minh-Ville devrait ainsi accueillir un grand nombre de touristes nationaux et internationaux durant cette période.

Parmi les exemples notables, citons le circuit Saïgon Commando, le programme Ho Chi Minh City Retro Rides et le programme Ho Chi Minh City I Love qui relie le centre-ville aux quartiers environnants tels que Cân Gio, Cu Chi et Binh Duong.

Pour les touristes étrangers, de nouveaux produits comme la visite à pied gratuite (Free Walking Tour), Retro Rides Saïgon by Night, la visite nocturne de Cho Lon (Cho Lon Night Tour), Underground Escape et le tour du centre-ville… continuent d'être développés et améliorés en termes de qualité de service.

Dans le secteur du tourisme fluvial, des croisières avec dîner et feu d'artifice sur la rivière Saïgon sont également proposées. Des produits touristiques emblématiques tels que le marché de Binh Tây, les tracés historiques de Tân Dinh, Saïgon accueille un nouveau jour et La nuit de Saïgon en couleurs continuent d'être enrichis et adaptés aux visiteurs durant cette période.

Plus précisément, dans la localité de Vung Tàu, afin d'optimiser l'attractivité touristique et de développer un tourisme durable, les autorités ont diversifié leurs programmes et modèles touristiques, en privilégiant l'association du tourisme balnéaire au tourisme culturel, en passant par les festivals, la gastronomie, le sport et les expériences immersives. Le circuit expérimental pilote Voyage de lumière en est un exemple phare. Il vise à valoriser davantage les paysages, les sites historiques et les espaces touristiques, au-delà de la simple baignade. Parallèlement, l'accent est mis sur l'exploitation efficace de segments touristiques tels que Plage et ville, Culture des pêcheurs et Vie nocturne et bien-être, tout en promouvant les sites historiques, les festivals et les espaces culturels côtiers.

Outre les activités organisées par les services, branches et autorités locales, de nombreux sites culturels et touristiques de la localité proposent également des événements et des programmes promotionnels afin d'attirer les habitants locaux et les touristes et de leur permettre de profiter pleinement des jours fériés de cette année.

La zone culturelle et touristique de Suôi Tiên, notamment, a lancé une série d'activités festives originales sous le slogan Un voyage au cœur de la fierté nationale : Joie garantie, invitant ainsi les visiteurs à renouer avec leurs racines, à partager leur fierté nationale et à vivre une expérience complète. La Journée de commémoration des rois Hùng, célébrée le 26 avril, a été marquée par diverses activités, notamment une cérémonie d'offrandes d'encens et de sacrifices aux rois Hùng, une représentation théâtrale et la distribution de 10.000 portions de riz La bénédiction des rois Hùng - L'esprit immortel - Le bonheur pour toutes les familles.

Dans l'esprit festif du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, Suôi Tiên a offert 1.000 billets d’entrée gratuits aux premiers visiteurs vêtus de chemises au drapeau rouge à étoile d'or le 30 avril 2026. Le point d'orgue de cet événement est le spectaculaire "Défilé de chars", recréant l'image symbolique de la victoire historique et de l'aspiration de la nation à la paix.

Par ailleurs, d'autres sites touristiques proposent également de nombreuses animations et des promotions spéciales : le Parc culturel de Dâm Sen offre par exemple une réduction de 50% sur ses billets d'entrée ; la zone des tunnels de Cu Chi organise une visite nocturne intitulée Clair de lune en zone de guerre, proposant des expériences culturelles et sportives ; le Palais de la Réunification présente une exposition thématique sur le 30 avril 1975 ; et le Musée de la médecine traditionnelle offre une réduction de 50% sur les billets du 15 avril au 1er mai ; etc.

Texte et photos : Tân Dat/CVN