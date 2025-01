Des cadeaux offerts aux travailleurs et aux minorités ethniques

À l’approche du Nouvel An lunaire, les entreprises et organisations syndicales de la province de Diên Biên s’affairent à préparer des cadeaux pour les travailleurs et les minorités ethniques.

>> Hanoï célébrera le Têt pour les personnes démunies

>> Billets gratuits du Têt : un pont entre les ouvriers de Binh Duong et leurs familles

>> Trân Thanh Mân rend visite à des familles et travailleurs démunis de Trà Vinh

Photo : CTV/CVN

La société par actions du caoutchouc de Diên Biên, spécialisée dans la production et la commercialisation de latex, emploie un grand nombre de travailleurs issus des minorités ethniques. Nguyên Công Tam, président du conseil d’administration et directeur général, explique : "Pour gérer, exploiter et récolter le latex sur près de 4.000 ha d’hévéas répartis sur cinq districts, nous employons entre 850 et 900 travailleurs. En 2024, 882 ouvriers ont été recrutés, dont 819 issus des minorités ethniques telles que les H’Mông, Thai, Kho Mu, Khang, Tày, Xạ Phang et Hà Nhi".

L’entreprise a consacré plus de 3,31 milliards de dôngs aux primes et cadeaux destinés à ses employés. Parallèlement, son syndicat a débloqué plus de 200 millions de dôngs pour acheter des présents spécifiquement pour les ouvriers issus des minorités ethniques. Depuis la mi-décembre lunaire, la direction s’est rendue dans chaque plantation afin de distribuer ces cadeaux directement aux travailleurs.

De son côté, la société de commerce et de construction N°6 de Diên Biên met également en œuvre des plans pour organiser des résumés annuels, des remises de primes et la distribution de cadeaux. Bùi Duc Giang, directeur général, précise que en plus des récompenses destinées aux travailleurs exemplaires, 1.000 cadeaux seront distribués aux ouvriers et aux ménages défavorisés. Une semaine avant le Nouvel An, des festivités seront organisées au sein des équipes.

Un soutien pour les régions isolées

Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam pour Diên Biên et le Commandement de la Garde-frontière de la province ont conjointement organisé le programme intitulé "Printemps des gardes-frontières, chaleur pour les villages" dans la commune frontalière de Nà Bung, située dans le district de Nậm Pô.

Photo : CTV/CVN

Dans le cadre de ce programme, des consultations médicales gratuites ont été offertes à 400 personnes, et près de 500 cadeaux ont été distribués aux ménages pauvres et aux familles méritantes. De plus, une somme de 2,2 milliards de dôngs a été mobilisée pour la construction de 44 maisons "Grande solidarité" en faveur des minorités ethniques en difficulté. Mùa A Vàng, président du Comité, a exprimé sa profonde gratitude envers les bienfaiteurs pour leur soutien généreux. Il a également exhorté les autorités locales à accélérer la construction de ces logements afin de stabiliser rapidement les conditions de vie des bénéficiaires.

Par ailleurs, la Fédération du travail de Diên Biên, représentée par Tân Minh Long, a préparé 3.135 cadeaux destinés aux travailleurs en difficulté ou souffrant de maladies. Elle a également prévu des subventions pour faciliter le transport de 100 ouvriers retournant dans leur province natale. Entre le 17 et le 19 janvier, un "Marché de Nouvel An syndical" sera organisé, proposant 6.000 bons d’achat pour des produits essentiels ainsi que des consultations médicales gratuites, témoignant ainsi de l’attention portée au bien-être des travailleurs et de leurs familles.

Thao Nguyên/CVN