IDE : plus de 15 milliards d'USD investis au Vietnam au 1er trimestre

Selon l'Office général des statistiques, au cours des six premiers mois de l'année, le capital d'investissement étranger total enregistré au Vietnam a atteint plus de 15 milliards d'USD, soit une augmentation de 13,1% sur un an. Dans le même temps, environ 10,84 milliards d'USD ont été décaissés, en hausse de 8,2% par rapport à la même période de 2023.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Le mois de juin a enregistré une augmentation considérable du capital d'investissement étrangers ajusté, avec près de 1,9 milliard d'USD, soit 47,3 % du total en six mois.

Concernant les domaines d'investissement, ces fonds ont été injectés dans 18 des 21 secteurs économiques nationaux. L'industrie manufacturière et de fabrication est en tête avec plus de 10 milliards d'USD, soit environ 70% du total et une hausse de 26,3% sur un an. Le secteur immobilier est deuxième, avec 2,47 milliards d'USD (+61,5%). Viennent ensuite la vente en gros et au détail, les activités professionnelles, scientifiques et technologiques, avec 614 et 452 millions d'USD, respectivement.

Parmi les 84 pays et territoires investissant au Vietnam, Singapour arrive en tête, avec près de 5,58 milliards d'USD, soit une hausse de 86% en un an, devant le Japon avec plus de 1,73 milliard d'USD, en baisse de 21,6%. Viennent ensuite Hong Kong (Chine), la République de Corée, la Chine.

En termes de nombre de projets, la Chine tient le haut du pavé avec 29,1% du total.

Les investisseurs étrangers ont investi dans 48 des 63 villes et provinces du pays au premier semestre. Bac Ninh se classe première avec 2,58 milliards d'USD, soit 3,1 fois plus que l’année dernière, juste devant Bà Ria-Vung Tàu avec près de 1,54 milliards d'USD, soit plus de 12 fois plus.

