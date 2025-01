Le Vietnam brille au festival international des lanternes Ocean

Photo : Phuong Nga/CVN

L'événement s’inscrit dans le cadre du festival de la lumière de l’Orient 2025, qui se tient du 18 janvier au 16 mars, organisé conjointement par Vinhomes et Sunny Vietnam. Ce festival rassemble 16 équipes venues de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Thaïlande et du Vietnam. Il promet d’immerger les visiteurs dans un univers mythologique oriental, où la lumière mystique rencontre harmonieusement les technologies modernes.

Un matériau écologique au cœur de l’innovation

Le premier prix a été attribué à l’œuvre "L’âme sacrée du Vietnam", réalisée par l’équipe Hôi An Craft. Cette création a captivé le jury par son originalité et l’utilisation d’un matériau écologique : la peau de noix de coco.

Photo : Phuong Nga-BTC/CVN

"Cette approche novatrice a donné naissance à une véritable œuvre d’art. Bien que nous ayons découvert de nombreuses techniques dans l’art des lanternes à travers le monde, c’est la première fois que nous assistons à une telle originalité, propre aux artisans vietnamiens. Cette singularité a profondément touché le cœur des membres du jury", a déclaré Chen Jia, directrice culturelle de Yuyuan INC et membre du groupe chinois Fosun.

Selon elle, alors que les autres équipes s’appuyaient sur des matériaux traditionnels pour leurs créations, les artisans de Hôi An Craft ont sublimé un matériau simple et quotidien, lui insufflant une vie extraordinaire. Leur œuvre dépasse le simple statut de lanterne : de jour, elle se présente comme une sculpture artistique complète, et de nuit, lorsqu’elle s’illumine, elle devient une œuvre lumineuse à la gravure délicate, offrant deux expériences visuelles totalement distinctes.

Photo : BTC/CVN

"Les lanternes de Fosun séduisent le public mondial par leur beauté romantique inspirée de Shanghai et leur intégration de technologies modernes. Mais celles de Hôi An Craft dégagent une beauté rustique et accessible, proche du spectateur. Si elles étaient présentées à des expositions internationales comme celles du Jardin Yuyuan de Fosun, il ne fait aucun doute qu’elles sauraient conquérir un public international. Leur attrait réside aussi dans l’histoire et la culture vietnamiennes, inimitables et riches en spécificités", a-t-elle souligné.

Un savoir-faire artisanal d’exception

Vo Hoàng, membre de l’équipe Hôi An Craft, a exprimé son immense surprise et sa gratitude : "C’est incroyable, je ne m’attendais pas à recevoir un tel prix. Nous sommes venus ici pour apprendre et échanger. Ce concours international a regroupé des pays ayant une grande tradition dans l’art des lanternes, comme la Chine, la République de Corée et le Japon, réputés pour leur maîtrise en éclairage. Remporter ce prix est une expérience incroyable".

Il a révélé que son équipe avait consacré cinq années de recherche pour perfectionner le procédé de fabrication de papier à partir de peau de noix de coco. L’équipe se compose de deux unités : l’une dédiée à la fabrication des lanternes et l’autre à la création du papier, comptant seulement quatre artisans expérimentés. Plutôt que d’utiliser des tissus classiques pour leurs lanternes, ils ont choisi ce matériau innovant pour développer une création unique.

"Les lanternes de Hôi An Craft sont réalisées à la main, depuis le choix des matériaux jusqu’à leur fabrication. Chaque feuille de papier, produite artisanalement, est une œuvre d’art en elle-même. Contrairement aux toiles traditionnelles qui utilisent des peintures pour jouer sur la lumière et l’ombre, le papier de cocotier crée des effets lumineux grâce à la pression de l’eau, un procédé nécessitant un savoir-faire exceptionnel. Actuellement, seul Hôi An Craft est capable de produire ce type de papier. Un artisan expérimenté ne peut en fabriquer que cinq par jour, chaque feuille mesurant 1,5 m²", a précisé Vo Hoàng.

Une célébration des symboles orientaux

Le Sud-Coréen Seo Young Soo, directeur de la Fondation de la culture et des Arts Jinju, a souligné la qualité des œuvres présentées : "Toutes les créations de ce festival m’ont impressionné. Parmi elles, environ deux ou trois œuvres ont parfaitement reflété le thème de la lumière de l’Orient. Je leur ai attribué la note maximale", a-t-il confié.

Photo : BTC/CVN

Il a également mis en avant l’importance des symboles orientaux dans ces créations : "Les lanternes représentent les aspirations et les espoirs de bonheur des peuples orientaux. C’est pourquoi j’apprécie particulièrement les équipes qui ont su intégrer ces images symboliques dans leurs œuvres".

Le deuxième prix a été attribué à l’équipe sud-coréenne menée par Seo Deok Hwan pour son œuvre "Qilin", tandis que le troisième prix est revenu à l’équipe vietnamienne Color of Life (Couleur de la vie), avec sa création "Réunion du dragon et du phénix".

Un vecteur d’échange culturel et de paix

Jonathan Wallace Baker, représentant en chef du Bureau de l’UNESCO au Vietnam, a salué l’événement en ces termes : "Ce festival offre une plateforme unique pour promouvoir les échanges culturels entre les peuples et les nations. Les lanternes, en tant que produit de la culture immatérielle, reflètent les richesses culturelles de plusieurs pays, dont le Vietnam. Ces événements permettent non seulement de faire découvrir ces traditions, mais aussi de créer des moments d’interaction et de partage".

Photo : BTC/CVN

Il a également évoqué la popularité croissante des festivals de lanternes au Vietnam, citant en exemple celui de Hôi An, qui attire de nombreux habitants et touristes chaque année. Selon lui, le slogan du festival, "Éclairer pour la vie", reflète parfaitement son objectif : promouvoir la paix et la solidarité entre les nations.

"Le patrimoine immatériel est un élément fondamental de la culture, mais il joue également un rôle crucial dans la promotion de la paix. Ce festival montre comment l’art et la culture peuvent unir les peuples", a-t-il conclu.

Avec cette première édition, le festival international des lanternes Ocean place le Vietnam sous les projecteurs du monde artistique et culturel. En combinant innovation, tradition et excellence artisanale, cet événement met en valeur la richesse des cultures orientales tout en renforçant le rôle du Vietnam comme acteur majeur des échanges culturels internationaux.

Phuong Nga/VNA/CVN