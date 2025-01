Hô Chi Minh-Ville

Festival de la rue du livre du Têt du Serpent

Mardi 21 janvier, le Service de l'information et de la communication de Hô Chi Minh-Ville a donné une conférence de presse pour présenter le Festival de la rue du livre du Têt du Serpent (Nouvel An lunaire 2025).

>> À la découverte de la culture des Muong au Musée d’ethnographie du Vietnam

>> Activités en l’honneur du Têt traditionnel à la Cité impériale de Thang Long-Hanoï

>> Avant le Têt, le village de Thuy Trâm ménage la monture des Génies du Foyer

Cette année, de nombreux noms célèbres de l'industrie du livre, des ambassadeurs culturels de la lecture et des auteurs lauréats du Prix national du livre 2024 tels que l'historien Nguyên Dinh Tu, le chanteur Jun Pham ou encore l'écrivain "millionnaire" Quach Lê Anh Khang participeront à des échanges et la signature d'autographes pour les lecteurs du festival.

Des activités interactives et de communication

Le festival de la rue du livre du Têt 2025 permettra aux gens de profiter du printemps et de célébrer le Têt du 27 janvier au 2 février dans la rue Lê Loi.

Le programme de cette année comprend plus de 166 activités d’échange, d’interaction, de divertissement et d’expérience qui se dérouleront tout au long du festival. Ce chiffre a augmenté de plus de 63,8% par rapport à 2024.

Une série d’activités d’échange entre les ambassadeurs de la culture du livre et les auteurs lauréats du Prix national du livre 2024 sera composée de 12 volets (près de 4 fois plus que l’année dernière).

Les visiteurs pourront également profiter de nombreuses activités intéressantes tout au long du festival, telles qu’une distribution de livres électroniques et de calligraphies de début d'année, l'ouverture de "sacs surprises" donnant notamment accès à des livres audio gratuits et un atelier "Réalisation de peintures Dông Hô".

Une activité en particulier est progressivement devenue une tradition du Festival de la rue du livre du Têt. Elle consiste à offrir le premier jour du printemps des livres porte-bonheur aux visiteurs.

La conception du festival inspirée de la ligne de métro 1

Selon les informations du comité d'organisation, le festival de cette année donnera accès à près de 68.000 exemplaires de livres aux habitants de la ville.

La zone de la rue du livre disposera d'un espace de choix pour présenter des œuvres, des poèmes de vœux du Nouvel An, des articles du président Hô Chi Minh et des documents, images et œuvres de l'ancien secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Des documents, images, livres concernant le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, le 80e anniversaire de la Révolution d'août, la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam ou encore le 50e anniversaire du Jour de la Libération pour libérer le Sud et unifier le pays seront à l’honneur.

De même que des livres utiles sur l’avenir du monde et le développement économique après la pandémie ; la révolution industrielle 4.0 et la transformation numérique ; des livres audio, des livres électroniques et des livres pour enfants...

Mais aussi des documents et images célébrant le 15e anniversaire du festival de la rue du livre du Têt ; une présentation de la sélection "dix bons livres de 2024", les livres du Prix national du livre 2024 ; les journaux de printemps ; et des attractions diverses pour offrir aux visiteurs de joyeux moments printaniers.

Le festival de la rue du livre du Têt s'étend sur une superficie totale de 11.200 m², réunissant 22 unités participantes responsables de nombreux espaces culturels et artistiques uniques.

La conception du festival de cette année s'inspire de l'image de la ligne 1 du métro avec trois zones principales : Patrimoine et culture ; Avancer et se développer ; Connaissance et avenir. L'image de serpent technologique que constitue le métro a été choisie comme mascotte du festival de la rue du livre du Têt.

Texte : Minh Thu/CVN

Photos : CTV/CVN