Têt du Serpent

À la découverte de la culture des Muong au Musée d’ethnographie du Vietnam

Comme chaque année, un programme dédié à la découverte du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire), se tiendra au Musée d’ethnographie du Vietnam à Hanoï. Cette année, l’événement aura lieu les 1 er et 2 février 2025, correspondant aux 4ᵉ et 5ᵉ jours du premier mois lunaire.

>> La culture de Bac Ninh découverte au Musée d’ethnographie

>> La Fête de la mi-automne au Musée d’ethnographie du Vietnam

>> La Fête printanière de la calligraphie célèbre le Têt du Serpent à Hanoï

>> Fête du Têt Viêt de l'Année du Serpent 2025 à Hô Chi Minh-Ville

Pour cette édition, le programme mettra à l’honneur la thématique "Spécificité de la culture des Muong de Hoà Bình", en collaboration avec le Musée de l'espace de la culture des Muong. Ce rendez-vous réunira des artisans folkloriques de Hoà Bình et de Hanoï, qui feront découvrir au public, et notamment aux enfants, les caractéristiques uniques du Têt traditionnel des Muong.

Activités ludiques et éducatives

Les enfants auront la possibilité de participer à une variété d’activités interactives telles que confection de bánh chưng (gâteau de riz gluant, farci de haricot mungo et de viande de porc), calligraphie, fabrication de tò he (figurines en pâte de riz gluant colorée), dessin des 12 animaux du zodiaque vietnamien (rat, buffle, tigre, chat, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, et cochon), jeux folkloriques traditionnels comme la balançoire, la danse des perches, ou encore le tir à la corde.

Les visiteurs pourront également découvrir et savourer la culture culinaire des Muong.

Exploration culturelle enrichissante

Selon le comité d’organisation, cet événement est une opportunité exceptionnelle pour le public de mieux comprendre et apprécier la richesse culturelle du Têt des différentes ethnies du Vietnam.

En explorant les similitudes et différences culturelles, les enfants et les jeunes générations auront la chance de vivre des expériences immersives, d’interagir directement avec des artisans et d’approfondir leur connaissance des traditions ancestrales.

Cette initiative vise également à sensibiliser les participants à l’importance de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel vietnamien dans un monde en constante évolution.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN