Marché abondant en marchandises pour célébrer le Têt des Génies du Foyer

Avant le Nouvel An lunaire, les familles vietnamiennes préparent, le 23 e jour du 12 e mois lunaire, le voyage des Tao Quân (Génies du Foyer) vers le Ciel pour rendre visite à l'Empereur de Jade. Une ambiance animée envahit les rues.

Photo : VNA/CVN

D'après des enquêtes réalisées sur les marchés traditionnels, les marchandises proposées par les commerçants sont assez diversifiées, abondantes et disponibles à des prix stables, même si le pouvoir d'achat a augmenté.

Les prix des fruits frais ont légèrement augmenté par rapport à d’habitude. Quant aux légumes verts, grâce à des conditions météorologiques favorables, leurs prix restent également assez bas. Pour les produits aquatiques et fruits de mer frais, les prix de ces articles n'ont pas non plus augmenté par rapport aux jours ordinaires.

La demande a augmenté non seulement dans les marchés traditionnels, mais aussi dans les supermarchés, où elle a connu une hausse de 20 à 30% par rapport aux jours habituels, tout en maintenant des prix stables et une abondance de marchandises.

Cette année, les produits vietnamiens sont également très prisés par les consommateurs. Beaucoup d'entre eux estiment que l'offre pour le Têt est relativement adéquate et abondante. La majorité des produits choisis sont des produits vietnamiens de haute qualité.

En ce qui concerne les stocks pour répondre à la demande d'achat pendant le Têt traditionnel Ât Tỵ (année du Serpent), le directeur du supermarché Go! Thăng Long, Nguyên Minh Tuân, a indiqué que ces derniers jours, le pouvoir d'achat des citoyens a augmenté de 20 à 30% par rapport au début du mois.

Photo : VNA/CVN

Pour garantir la quantité de marchandises nécessaire à répondre aux besoins des consommateurs, le supermarché a stocké 15% de marchandises en plus par rapport au Nouvel An lunaire 2024, dont jusqu'à 90% sont des produits vietnamiens de haute qualité. En plus de stocker des marchandises, les supermarchés coopèrent avec les fournisseurs pour organiser régulièrement des promotions et des réductions de prix, stimulant ainsi la consommation.

Notamment, 22 entreprises de distribution de la ville de Hanoï se sont engagées à ne pas augmenter les prix des produits de consommation essentiels pendant le Nouvel An lunaire.

Les Vietnamiens croient que les Génies du Foyer (Ông Tao ou Tao Quân) sont les gardiens de la famille. Le 23e jour du dernier mois lunaire, ils quittent le foyer où ils sont hébergés pour rendre compte à l’Empereur de Jade des faits et gestes de la famille tout au long de l’année écoulée. De leur rapport, dépendra le bonheur ou le malheur de toute la maison pour l’année à venir.

Selon la légende, les Génies du Foyer (deux hommes et une femme) s’envolent vers le ciel à bord d’une carpe. Pour les Vietnamiens, la fête du Tao Quân est aussi l’occasion de nettoyer la maison à fond et en particulier la cuisine. Cette coutume se veut symboliser l’abandon du passé et le commencement d’une nouvelle année pleine d’espoirs. À partir de cette date, l’ambiance festive règne partout dans les rues.

Les offrandes déposées sur l’autel des Génies du foyer sont toujours abondantes. À partir du 15e jour du 12e mois lunaire, les familles déposent des fruits, des fleurs, des papiers votifs, trois vêtements en papier et trois carpes en papier ou vivantes qui rappellent le départ des Génies vers le ciel.

Après le culte, les vêtements en papier sont brûlés et les carpes sont libérées dans des étangs ou des rivières. Les Vietnamiens choisissent la carpe car elle est, pour eux, le symbole de la richesse et de la prospérité. Selon la légende, les carpes se transforment en dragon lors du passage entre la Terre et le Ciel. Le dragon est celui qui fait appel à la pluie pour apporter une récolte abondante aux agriculteurs.

Le culte s’effectue généralement avant midi. Le poulet, le Banh chung (gateau de riz gluant), le riz gluant cuit à la vapeur, le pâté de porc (gio cha), le potage et les fruits sont des offrandes indispensables. Tous ces plats sont déposés sur l’autel pour célébrer les divinités, les ancêtres et prier pour que la nouvelle année apporte une bonne santé et de la prospérité.

Le culte des Génies du Foyer est une tradition séculaire des Vietnamiens qui considèrent leur maison comme un havre de paix avec comme protecteurs ces fameux Génies.

VNA/CVN