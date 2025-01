Célébration de l’unité et de la prospérité : le rituel des Ê dê

La cérémonie No du (abondance) est l’un des rituels uniques des Ê dê, vivant dans les hauts plateaux du Vietnam. Cette célébration vise à invoquer des conditions climatiques favorables, des récoltes abondantes et une vie prospère et heureuse pour le village. Par ce rituel, la communauté exprime également son souhait d’unité et de solidarité entre les membres du village.

Photo : CTV/CVN

Bien que cette cérémonie ait une grande valeur culturelle, elle avait été oubliée pendant une longue période. Grâce au soutien des autorités locales et du secteur culturel, les habitants de la communauté Ê dê du hameau Sut M’drang, situé dans la commune de Cu Suê, district de Cu M’gar, province de Dak Lak, ont rétabli ce rituel précieux.

Selon la tradition des Ê dê, cette cérémonie est habituellement organisée en mai ou juin de chaque année. Le chef de village Y Nghi Êban du hameau Sut M’drang explique que pour préparer cette célébration, les villageois choisissent un terrain plat près d’un arbre ancien abritant de nombreux nids d’abeilles, symbole de prospérité. Ensuite, ils construisent une maison sur pilotis et un grenier symboliques sur ce terrain sacralisé. Des 10 cloches de vent sont installées pour appeler les habitants à se réunir tout en chassant les mauvaises énergies. De plus, des boucliers et des couteaux sont prévus pour repousser les esprits malveillants.

Une tradition réhabilitée

Les offrandes incluent deux cochons, dont un blanc et en bonne santé, cinq coqs, trois jarres de vin de riz, vingt bracelets en cuivre, trois colliers de perles, trois bols en cuivre, un bananier frais, un poteau rituel, et des figurines représentant des esprits protecteurs, des animaux sauvages et des instruments tels que des hochets pour effrayer les oiseaux. Il est essentiel que le vin de riz soit fabriqué par les villageois eux-mêmes et que le grenier à riz, représentant l’abondance, soit soigneusement érigé.

Pendant le rituel, seul le chef de village et le chamane peuvent entrer dans la zone sacrée. Selon la coutume, les villageois doivent rester dans le hameau jusqu’à la fin de la cérémonie, et les étrangers qui y entrent accidentellement sont obligés d’y rester jusqu’à la conclusion du rituel.

Photo : CTV/CVN

H’Phương Êban, habitante de Sut M’drang, souligne que la cérémonie ne se limite pas à prier pour l’abondance et la santé, mais cherche également à renforcer la solidarité entre les habitants. Cette renaissance a suscité un vif enthousiasme parmi les jeunes, qui ont participé activement. Les éléments culturels transmis par les anciens permettent de sensibiliser les jeunes à l’importance de préserver leur patrimoine et de renforcer la cohésion communautaire.

Dang Van Hoan, président du Comité populaire de la commune de Cu Suê, rappelle que la commune abrite cinq ethnies vivant en harmonie, chacune ayant conservé ses propres coutumes, notamment en musique, architecture et artisanat. La réhabilitation de la cérémonie de l’abondance est un pas important vers la sauvegarde des traditions culturelles et contribue au développement économique et social local.

En restaurant ces valeurs ancestrales, les Ê dê réaffirment leur identité culturelle tout en favorisant l’unité et le respect mutuel, assurant ainsi un avenir prospère pour leur communauté.

Thao Nguyên/CVN