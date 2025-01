Adieu au photographe allemand Thomas Billhardt, témoin de la guerre du Vietnam

Thomas Billhardt, photographe et journaliste allemand de renom, connu pour ses images poignantes de la guerre du Vietnam, s’est éteint à l’âge de 88 ans.

Né en 1937, Thomas Billhardt figure parmi les photojournalistes les plus influents de l’après-guerre. Il s’est rendu pour la première fois au Vietnam en 1967, accompagné d’une équipe de tournage allemande. Témoignant des horreurs de la guerre, il a capturé des scènes marquées par les cratères de bombes, les bâtiments en ruines et le son omniprésent des sirènes, alors qu’Hanoï subissait les frappes aériennes massives visant le Nord du Vietnam.

Photo : NVCC/CVN

Ses ouvrages photographiques les plus marquants incluent "Pilotes en pyjama" (1968), "Aspiration à la paix : Vietnam" (1973), "Hanoï - Jours avant la paix" (1973), "Les jours paisibles" (1973), et "Visages du Vietnam" (1978). Ces livres témoignent de son regard humaniste sur les souffrances de la guerre et les aspirations à la paix.

En 2020, il a publié un livre photo intitulé Hanoï 1967-1975 et organisé une exposition éponyme dans la capitale vietnamienne. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreux pays, notamment en Allemagne, en Suède et en Russie, confirmant sa notoriété mondiale.

Après la fin de la guerre, Thomas Billhardt est revenu plusieurs fois au Vietnam, pays qu’il affectionnait profondément. Il a entrepris de retrouver les personnes qu’il avait photographiées durant la guerre pour découvrir leur vie en temps de paix, soulignant son engagement sincère envers les histoires humaines derrière ses clichés.

En 2020, il a été honoré lors de la cérémonie des prix « Bùi Xuân Phai - Pour l’amour de Hanoï », organisée par le journal Thể Thao & Văn Hóa (Sports & Culture) de l’Agence Vietnamienne d’Information, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à l’histoire visuelle et à la promotion de la capitale vietnamienne.

Thomas Billhardt laisse derrière lui un héritage photographique inestimable, témoignant de la résilience humaine au milieu des épreuves et des espoirs pour un avenir meilleur.

VNA/CVN