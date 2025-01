Une exposition met en lumière les étapes historiques du Parti

Plus de 150 documents, objets et photos sont exposés du 16 janvier au 16 mars au Musée national d’histoire du Vietnam dans le cadre d’une exposition visant à célébrer le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février) et à s’orienter vers son XIVe Congrès national.